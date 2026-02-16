Kremlinul a anunțat luni că „problemele principale”, inclusiv aspectele sensibile legate de teritorii, fac parte din agenda discuțiilor de pace privind Ucraina, preconizate să aibă loc săptămâna aceasta la Geneva, relatează TASS.

Discuțiile tripartite, între Rusia, Ucraina și SUA, sunt programate pentru marți și miercuri la Geneva într-un moment în care Kievul se află sub presiunea în creștere a SUA de a încheia un acord, iar Moscova îi cere să-i cedeze întreaga zonă a Donbasului.

Spre deosebire de rundele anterioare de negocieri de la Abu Dhabi, care s-au concentrat pe probleme de securitate, de această dată va fi abordat un spectru mai larg de subiecte. Consilierul prezidențial Vladimir Medinski va conduce delegația rusă.

„Medinski a rămas șeful delegației noastre de negocieri. De ce nu a participat la cele două runde anterioare? Pentru că acestea erau probleme de securitate, probleme care afectau direct armata. De aceea, grupul nostru a fost condus atunci de [amiralul Igor] Kostiukov, șeful Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, iar delegația era formată din militari. De această dată este vorba despre discutarea unui spectru mai larg de probleme, inclusiv, de fapt, pe cele mai importante. Principalele chestiuni care vizează atât teritoriile, cât și toate celelalte aspecte”, a explicat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Acesta a mai adăugat că Vladimir Putin este în contact permanent cu negociatorii ruși, care „primesc instrucțiuni detaliate înainte de plecare”.

Potrivit agenției TASS, armistițiul energetic va fi discutat în cadrul negocierilor programate pentru 17-18 februarie la Geneva. Peskov declarase anterior că Geneva a fost aleasă din motive de comoditate, pentru a „sincroniza programele tuturor părților”.

Cele două runde anterioare de negocieri privind soluționarea conflictului ucrainean au avut loc la Abu Dhabi, în perioada 4-5 februarie și 23-24 ianuarie. Părțile au evaluat negocierile drept constructive.

Delegația rusă la negocierile de la Geneva „va fi ușor extinsă”

Potrivit unei surse citate de TASS, delegația rusă la negocierile de la Geneva „va fi ușor extinsă” , din care vor face parte aproximativ 20 de persoane.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a indicat că din delegația rusă mai face parte Igor Kostiukov, șeful Direcției principale de informații de pe lângă Statul Major al armatei ruse (GRU), iar trimisul special al președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, merge și el la Geneva, unde va participa la un grup de lucru separat pe probleme economice.

În ciuda promisiunii făcute de Putin președintelui american Donald Trump de a ridica nivelul profilului reprezentanților delegației ruse, acesta îl va trimite din nou pe Medinski, apărător al imperialismului rus și responsabil pentru noua educație ultranaționalistă în școlile ruse, precizează EFE.

Ucrainenii au criticat revenirea lui Medinski la conducerea echipei de negociatori ruși, acuzându-l că a împiedicat și a frânat în trecut negocierile pentru ajungerea la un acord de pace prin poziția sa inflexibilă.

Pe de altă parte, Peskov a anunțat că la Geneva va participa și trimisul pentru afaceri economice cu SUA, Kirill Dmitriev. „Dmitriev va participa. El lucrează într-o direcție paralelă, este vorba despre un grup privind cooperarea economică. Sperăm că aceste reuniuni vor avea loc și la Geneva, în cadrul aceluiași grup”, a subliniat el.

Donald Trump a declarat că dorește să medieze încheierea unui conflict pe care l-a numit o „baie de sânge” fără sens, deși Rusia și Ucraina rămân departe de a se pune de acord pe teme cheie, inclusiv cele teritoriale, cea privind controlul centralei nucleare Zaporojie (sud) și rolul trupelor occidentale pe teritoriul Ucrainei după încheierea ostilităților.

Trump îi trimite pe Witkoff şi Kushner la Geneva

Emisarul Casei Albe Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se duc la Geneva săptămâna acesta pentru a discuta cu negociatori iranieni în programul nuclear al Teheranului, anunţă Casa Albă, relatează AFP.

Un oficial american a confirmat AFP sub protecţia anonimatului că cei doi – principalii negociatori ai lui Donald Trump cu Iranul -, urmează să reprezinte Statele Unite la negocieri.

Teheranul urmează să fie reprezentat de către ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, a anunţat duminică Ministerul iranian de Externe.

El se va întâlni cu omlogii săi din Elveţia şi Oman şi cu directorul general al Agenţiei Internţaionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi. Aceste negocieri „indirecte” urmează să aibă loc marţi şi să fie mediate de sultanatul Oman.

După negocierile cu Iranul. Witkoff şi Kushner urmează să participe la negocieri între Rusia şi Ucraina, la Geneva, sub egida SUA.

