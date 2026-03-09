Ciolacu îl atacă din nou pe Bolojan și acuză Guvernul de ”incompetenţă” economică: ”Prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod”

Marcel Ciolacu a lansat un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând Guvernul de ”incompetenţă economică” şi de lipsă de viziune după ce România a ajuns în luna martie fără un buget adoptat.
Printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău a avertizat că lipsa bugetului afectează direct judeţul Buzău, unde mai multe investiţii ar putea fi blocate.
”Îi transmit lui Ilie Bolojan că prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod. Este un tobogan ultra-rapid care duce direct la groapa de gunoi a istoriei”, a transmis Ciolacu.
Fostul candidat la preziențiale susține că întârzierea adoptării bugetului riscă să oprească proiecte importante pentru comunităţile locale.
”Este extrem de grav că s-a ajuns în martie şi ţara încă nu are buget, iar asta spune totul despre incompetenţa economică şi lipsa totală de viziune a premierului Bolojan! Pentru judeţul Buzău, absenţa unui buget înseamnă blocarea continuării unor investiţii majore. În plus, se doreşte tăierea aproape la jumătate a finanţărilor pentru programe precum Saligny, CNI sau PNDL, proiecte vitale pentru comunităţile locale”, a transmis preşedintele CJ Buzău.
De altfel, Ciolacu a subliniat că Executivul ar vrea să reducă şi veniturile locale ale judeţelor, acuzând că o parte dintre fonduri ar urma să fie direcţionate către alte administraţii locale.
Fostul premier a adăugat că, alături de colegii din PSD, solicită Guvernului ca autorităţile locale să beneficieze cel puţin de aceleaşi bugete ca în anul precedent, mai ales în contextul creşterii taxelor şi impozitelor. În același timp, Ciolacu a criticat şi alte măsuri economice ale Guvernului, susţinând că acestea ar favoriza anumite categorii în detrimentul populaţiei.
”Alături de toți colegii din PSD, îi cerem lui Bolojan ca autoritățile locale să aibă măcar aceleași bugete ca anul trecut, mai ales după creșterile uriașe de taxe și impozite decise la București – nu la Buzău sau în altă reședință de județ!
