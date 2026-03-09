Ciolacu îl atacă din nou pe Bolojan și acuză Guvernul de ”incompetenţă” economică: ”Prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod”

Marcel Ciolacu a lansat un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând Guvernul de ”incompetenţă economică” şi de lipsă de viziune după ce România a ajuns în luna martie fără un buget adoptat.

Printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău a avertizat că lipsa bugetului afectează direct judeţul Buzău, unde mai multe investiţii ar putea fi blocate.

”Îi transmit lui Ilie Bolojan că prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod. Este un tobogan ultra-rapid care duce direct la groapa de gunoi a istoriei”, a transmis Ciolacu.

Fostul candidat la preziențiale susține că întârzierea adoptării bugetului riscă să oprească proiecte importante pentru comunităţile locale.

”Este extrem de grav că s-a ajuns în martie şi ţara încă nu are buget, iar asta spune totul despre incompetenţa economică şi lipsa totală de viziune a premierului Bolojan! Pentru judeţul Buzău, absenţa unui buget înseamnă blocarea continuării unor investiţii majore. În plus, se doreşte tăierea aproape la jumătate a finanţărilor pentru programe precum Saligny, CNI sau PNDL, proiecte vitale pentru comunităţile locale”, a transmis preşedintele CJ Buzău.

De altfel, Ciolacu a subliniat că Executivul ar vrea să reducă şi veniturile locale ale judeţelor, acuzând că o parte dintre fonduri ar urma să fie direcţionate către alte administraţii locale.

Fostul premier a adăugat că, alături de colegii din PSD, solicită Guvernului ca autorităţile locale să beneficieze cel puţin de aceleaşi bugete ca în anul precedent, mai ales în contextul creşterii taxelor şi impozitelor. În același timp, Ciolacu a criticat şi alte măsuri economice ale Guvernului, susţinând că acestea ar favoriza anumite categorii în detrimentul populaţiei.

”Alături de toți colegii din PSD, îi cerem lui Bolojan ca autoritățile locale să aibă măcar aceleași bugete ca anul trecut, mai ales după creșterile uriașe de taxe și impozite decise la București – nu la Buzău sau în altă reședință de județ!

Este inadmisibil ca guvernul să ne ia banii, iar primarii și președinții de Consilii Județene să rămână cu înjurăturile!

Mai mult, reprezintă o ipocrizie uriașă să susții prin acest proiect de buget ca bogații s-o ducă și mai bine să-și umfle conturile, în vreme ce românii obișnuiți văd cum puterea de cumpărare le scade de la o lună la alta. Iar în condițiile unor scumpiri generalizate, pe fondul crizei energetice declanșate de conflictul din Orient, Bolojan ce credeți ca face? Vrea să taie și creșterea salariului minim de la 1 iulie, decisă deja în coaliție acum trei luni.

Alt exemplu și mai scandalos: Bolojan zice că nu găsește 100 de lei pe lună în plus pentru creșterea indemnizației pentru copiii cu handicap, dar a găsit miliardele necesare ca jucătorii la bursă să beneficieze de 400 de euro pe an scutiți de impozit!

De aceea, îi transmit lui Ilie Bolojan, că prin acest buget își construiește, de fapt, propriul eșafod.

Este un tobogan ultra-rapid care duce direct la groapa de gunoi a istoriei, unde poate sta liniștit la taclale cu dinozauri politici precum Ludovic Orban, alt premier liberal al dezastrului absolut”, a menționat Ciolacu.