Motivul pentru care polițiștii au fost chemați să dea jos o femeie dintr-un avion. Ce i-a reproșat echipajul pasagerei

O pasageră a companiei American Airlines a fost dată jos din avion pentru că a pus videoclipuri la volum mare, pe difuzorul telefonului său.

Potrivit Daily Mail, un videoclip publicat în 26 februarie a surprins-o pe femeie când care s-a enervat pe însoțitoarele de zbor, după ce i s-a cerut de două ori să își pună căștile.

Femeia se afla pe scaunul său și striga injurii la adresa echipajului, înainte de a fi auzită țipând: „Am redat un videoclip timp de 30 de secunde, la 50% din volum, și ăsta e motivul pentru care mă dați jos din avion”.

În colțul din stânga, mâna însoțitoarei de zbor se mișcă în sus și în jos într-un gest de „calmează-te”, încercând să o liniștească pe femeia agitată.

„Pare a fi problema lor. Dați-i drumul și chemați Poliția, ce naiba. M-am oprit după al doilea avertisment, m-am oprit”, a spus pasagera.

Până la urmă, apar și polițiștii, în timp ce femeia țipă în fața lor, strigând injurii. În timp ce polițiștii încearcă să o escorteze din avion, ea se ridică în picioare, țipă, gesticulează și chiar îl apucă pe unul dintre agenți de braț.

Pasagera și polițistul se ceartă, iar ea se aude strigând: „Nu pot să-mi exprim sentimentele?”

Ca răspuns, celălalt șerif îi spune: „Poți să-ți exprimi sentimentele acolo?”

În cele din urmă, șerifii o conving să-și strângă lucrurile și o escortează din avion.

„Mulțumesc că m-ați filmat, am redat un videoclip timp de 30 de secunde”, a strigat ea, arătând cu degetul în josul culoarului.

În timp ce era escortată afară, pasagerii au aplaudat, au bătut din palme și le-au mulțumit ofițerilor.

Utilizatorul care a postat videoclipul pe TikTok afirmă că incidentul a avut loc într-un zbor de la Miami la Tampa și susține că femeia ar fi fost sub influența alcoolului.

„O femeie băută într-un zbor American Airlines de la Miami la Tampa a refuzat să folosească căștile și a pus videoclipuri pe telefonul ei la volum maxim. Însoțitoarele de zbor i-au cerut politicos să folosească căștile înainte chiar de a părăsi poarta de îmbarcare, iar femeia s-a enervat imediat, devenind nepoliticoasă și agresivă. Striga și înjura angajații și ceilalți pasageri. A continuat până când au sosit în cele din urmă forțele de ordine și, din fericire, au scos-o din avion. Angajații American Airlines au gestionat situația foarte bine și au fost respectuoși pe tot parcursul evenimentului. A fost o situație nebunească. Nu m-aș fi gândit niciodată că voi fi martor la așa ceva”, se arată în descrierea videoclipului.

Această întâmplare vine în contextul în care o altă companie aeriană importantă, United Airlines, și-a actualizat politicile, impunând pasagerilor să poarte căști atunci când ascultă orice fișier audio sau video pe dispozitive personale în timpul zborului.

Conform regulilor, orice persoană care redă sunete de pe un telefon, tabletă sau laptop fără căști poate fi dată jos din avion și, eventual, i se poate interzice să mai zboare cu respectiva companie aeriană.

