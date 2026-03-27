NATO respinge informațiile privind redirecționarea armelor americane destinate Ucrainei către Orientul Mijlociu. Alianța dă asigurări că livrările finanțate de europeni continuă conform planului, în ciuda presiunilor generate de conflictul din regiune.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis ferm că armele americane destinate Ucrainei, finanțate de aliații europeni printr-un program special, nu sunt redirecționate către alte zone de conflict. Acestea vor continua să fie furnizate Ucrainei în cadrul mecanismului PURL al NATO, potrivit The New Voice of Ukraine.ua.

„Vă pot asigura că sprijinul extrem de important acordat Ucrainei de către Statele Unite, finanțat de aliați, acest acronim binecunoscut, PURL continuă să curgă. Programul continuă. Și asta este bine”, a spus Rutte.

Reacția vine după ce The Washington Post a relatat că Pentagonul analizează posibilitatea redirecționării unor arme către Orientul Mijlociu, în contextul presiunilor asupra stocurilor militare generate de conflictul dintre Israel, SUA și Iran.

De asemenea, reprezentanta permanentă a Ucrainei la NATO, Aliona Hetmanchuk, a declarat că țara sa nu a primit niciun semnal cu privire la o eventuală anulare a livrărilor de arme din partea SUA.

NATO: livrările către Ucraina continuă conform planului

„Tot ceea ce aliaţii şi partenerii NATO au plătit prin intermediul PURL a fost livrat sau continuă să fie livrat Ucrainei”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart.

Programul PURL, cunoscut drept „Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina”, permite statelor europene să achiziționeze arme și muniții din SUA pentru armata ucraineană, menținând fluxul de sprijin în contextul războiului cu Rusia. Acesta program include livrarea de rachete pentru sistemele Patriot și alte echipamente militare esențiale pentru forțele ucrainene

Amintim că după revenirea la Casa Albă, președintele Donald Trump nu a mai aprobat noi pachete de ajutor militar sub formă de donații pentru Ucraina, însă livrările au continuat pe baza angajamentelor anterioare asumate de administrația Joe Biden.

În colaborare cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, administrația Trump a susținut implementarea mecanismului PURL, prin care costurile ajutorului militar sunt suportate de statele europene.

Război în Iran, ziua 28: Trump suspendă încă 10 zile atacurile asupra instalațiilor energetice. SUA vor să trimită încă 10.000 de militari în Orient