29 aug. 2025, 19:33, Știri externe
Senator american: Taiwanul are DREPTUL să fie liber și să își păstreze autodeterminarea

Senatorul american Roger Wicker s-a întâlnit cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, în cadrul unei vizite oficiale desfășurate la Taipei cu ocazia consolidării relațiilor bilaterale.

În cadrul întrevedereii, Wicker a susținut că vizita are scopul înțelegerii depline a nevoilor și preocupărilor Taiwanului. Oficialul american nu a uitat în cadrul discuțiilor să menționeze faptul că în disputa cu vecina China, taiwanezii au dreptul la autodeterminare.

„Taiwanul are dreptul să fie liber și să își păstreze autodeterminarea. Am venit din partea Statelor Unite pentru a transmite un mesaj de prietenie și totodată, vrem să reiterăm angajamentul pe termen lung pe care-l purtăm față de această țară. Rămânem pe deplin angajați în problemele de securitate din Asia-Pacific”, a declarat Wicker, potrivit Reuters.

Autodeterminarea este un pricipiu fundamental potrivit căruia o națiune are dreptul să-și aleagă singură statutul politic și calea de dezvoltare economică, socială și culturală.

La rândul său, președintele Lai a transmis că a încercat să discute cu autoritățile din Beijing, însă acestea au refuzat în repetate rânduri dialogul.

China denunță constant independența insulei, pe care o consideră parte integrantă din teritoriul său. Doar că autoritățile de la Taipei refuză statutul iar între cele două țări mocnesc tensiuni de mai bine de șase decenii.

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al Taiwanului, în ciuda lipsei de legături diplomatice formale. Până în prezent, doar 12 state din 118 au recunoscut la nivel oficial. Taiwanul ca țară, iar SUA nu se regăsește printre acestea.

