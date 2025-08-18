China denunță declarațiile lui TRUMP privind tensiunile dintre Beijing și Taipei/ „Problema Taiwanului este o afacere internă”

Taiwanul este o problemă internă a Chinei, a transmis, luni, Ministerul de Externe al Beijingului, ca răspuns la declarațiile președintelui american, Donalda Trump.

Președintele SUA a dezvăluit că omologul său chinez, Xi Jinping, l-a asigurat că nu va invada Taiwanul atâta timp cât Trump se află la Casa Albă.

„Nu cred că există vreo șansă să se întâmple atâta timp cât voi fi aici. Vom vedea. Mi-a spus «nu voi face niciodată acest lucru atâta timp cât sunteți președinte». Președintele Xi Jinping mi-a spus acest lucru”, a afirmat Trump.

Întrebată despre remarcile lui Trump la o conferință de presă, purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că Taiwanul este o parte inalienabilă a teritoriului chinez.

„Problema Taiwanului este pur și simplu o afacere internă a Chinei, iar modul de rezolvare a problemei Taiwanului este o chestiune care ține de poporul chinez. Vom face tot posibilul să luptăm pentru perspectiva unei reunificări pașnice. Dar nu vom permite niciodată nimănui sau vreunei forțe să separe Taiwanul de China în vreun fel”, a declarat Mao Ning.

China își menține pretențiile de anexare a insulei Taiwan

De asemenea, Ministerul de Externe al Taiwanului a declarat că „monitorizează în continuare îndeaproape interacțiunile dintre înalții oficiali din Statele Unite și China”, conform U.S. News.

Taiwanul va continua să colaboreze cu țările care au „interese semnificative” în regiunea indo-pacifică pentru a menține stabilitatea.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a avertizat asupra tensiunilor tot mai mari din regiunea Asia-Pacific, acuzând China că „modifică unilateral” frontierele și acționează „din ce în ce mai agresiv”.

„China amenință periodic, mai mult sau mai puțin deschis, că va schimba unilateral status quo-ul și va modifica frontierele în favoarea sa”, a declarat Johann Wadephul, cu ocazia unei vizite în Japonia.

Foto: Profimedia

