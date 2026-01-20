Prima pagină » Știri externe » Senatorul american Bernie Sanders a lipsit la fiecare ședință a consiliului Muzeului Holocaustului. După 18 ani, Congresul s-a gândit să-l înlocuiască

20 ian. 2026, 13:11, Știri externe
Celebrul senator Bernie Sanders a făcut parte din consiliul de administrație al Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite timp de 18 ani, însă nu a participat la nicio ședință în tot acest timp, arată New York Post. Dezinteresul senatorului american a declanșat o campanie bipartizană pentru a-l înlătura de la conducerea consiliului muzeului.

Bernie Sanders a fost numit în 2007 în Consiliul Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, care se întrunește de două ori pe an pentru a analiza activitatea muzeului situat la aproximativ 3 km de Capitoliu.

Muzeul Memorial al Holocaustului, Washington

Datele culese de Ziarul The Post de la personalul muzeului arată că Sanders, care a candidat și pentru alegerile prezidențiale din 2016 și 2020, a lipsit de la fiecare ședință a consiliului de administrație încă de la numirea sa în funcție. Sanders, un independent care face parte din grupul parlamentar democrat, este unul dintre cei 10 senatori evrei actuali și este unul dintre cei mai mari critici la adresa guvernului israelian.

„În fiecare an au loc două întâlniri mari la care vin oameni din toată țara. Dar Bernie Sanders nu s-a obosit să traverseze strada pe jos în Washington”, a declarat Robert Garson, membru al consiliului de administrație și președintele Asociației Americane a Avocaților și Juriștilor Evrei.

Bernie Sanders

Sanders nu este singurul membru absent al consiliului de administrație cu un post de zi în Senat. Senatorul Jacky Rosen (democrat din Nevada) a participat la doar două dintre ultimele 10 ședințe ale consiliului. Singurul alt senator cu mandat îndelungat, Tim Scott (republican din Carolina de Sud), a lipsit de la ultimele 13 ședințe – deși bilanțul său este mai bun decât cel al lui Sanders, cu apariții în 2019 și 2017.

Consiliul Muzeului, înființat printr-o lege a Congresului din 1980, include 55 de membri numiți de președinte pentru mandate de cinci ani. Alte 10 locuri sunt ocupate de liderii Camerei Reprezentanților și Senatului, câte cinci membri din fiecare Cameră.

Garson și Burkan, ambii numiți de președintele Trump, se numără printre cei doisprezece semnatari ai unei scrisori prin care i se cere liderului minorității din Senat, Chuck Schumer (democrat din New York), să-l înlocuiască pe Sanders – invocând absența acestuia și acuzațiile repetate că Israelul a comis genocid în Fâșia Gaza.

„Nu este o problemă partizană, ci doar de bun simț”, a declarat Alex Heckler, un activist și strângător de fonduri cu experiență în Partidul Democrat, numit în consiliu de președintele Joe Biden.

„Convingerile și declarațiile publice ale lui [Sanders] nu reflectă misiunea declarată a muzeului. De asemenea, el nu a participat niciodată la o ședință în anii în care am fost membru al Consiliului”, a spus Heckler, care a fost vicepreședintele național al finanțelor Comitetului Național Democrat în timpul campaniei din 2020 și a supraviețuit înlăturării din consiliu de către Trump, în aprilie, a altor persoane numite de Biden.

