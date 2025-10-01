Prima pagină » Știri externe » Shutdown în SUA. Ce înseamnă paralizia totală a guvernului american. Ce instituții vor mai funcționa și care nu. Ce a declanșat criza

Shutdown în SUA. Ce înseamnă paralizia totală a guvernului american. Ce instituții vor mai funcționa și care nu. Ce a declanșat criza

01 oct. 2025, 08:44, Știri externe
Shutdown în SUA. Ce înseamnă paralizia totală a guvernului american. Ce instituții vor mai funcționa și care nu. Ce a declanșat criza

Serviciile guvernului și instituțiile federale ale Statelor Unite ar urma să fie suspendate începând de la miezul nopții (7:00, ora României), după ce președintele Donald Trump și cabinetul său republican nu au reușit să ajungă la un acord cu liderii democraților din Congres în privința stabilirii cheltuielilor federale.   

Ultimul „shutdown” din SUA pe care l-a întâmpinat Trump a fost în timpul primului mandat, care a durat 35 de zile (de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019). La fel ca în toamna anului 2023,  750.000 de funcționari federali considerați non-esențiali vor fi trimiși acasă, în timp ce plata salariilor va fi amânată.

Traficul aerian ar putea fi afectat. Chiar dacă 13.000 de controlori de trafic aerian vor continua să lucreze, ei nu vor fi plătiți până la încetarea „shutdown-ului”. Chiar și Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă, care dispune de aproximativ 2,3 miliarde de dolari în Fondul de ajutor în caz de dezastre,  își va trimite 4.000 de angajați acasă. Cei 2 milioane de militari americani vor rămâne la posturile lor, dar fără să fie plătiţi până la sfârşitul shutdown-ului, potrivit unei declaraţii a Departamentului Războiului.

Cine va scăpa neafectat de „shutdown”?

Vor lucra doar forțele de ordine. Administrația Securităţii Sociale va continua să acorde pensii și indemnizaţii de invaliditate, însă 12% din personal va pleca acasă și vor fi suspendate campaniile de marketing. Programele de asistență medicală Medicare şi Medicaid vor continua să facă plățile, inclusiv programul special de nutriţie suplimentară pentru femei, sugari şi copii, cunoscut sub numele de WIC. De asemenea, Serviciul Poştal al SUA nu va fi afectat.

Forţele Gărzii Naţionale pe care Trump le-a dislocat în oraşele americane vor continue să lucreze. Și Agenţii FBI, ai Administraţiei pentru Combaterea Drogurilor, ai Gărzii de Coastă şi ai altor agenţii federale de aplicare a legii vor rămâne la post, la fel și agenţii de patrulare la frontieră și majoritatea ofiţerilor vamali. Colectarea tarifelor va continua, conform strategiei, potrivit Reuters.

Cea mai mare demisie colectivă din istoria SUA

Administrația Trump urmează să gestioneze și cel mai amplu val de demisii colective din istoria SUA, cu peste 100.000 de angajați federali care vor părăsi oficial funcțiile prin programul de demisie amânată. Această măsură vine în contextul în care Congresul se apropie de termenul-limită pentru aprobarea finanțării guvernului, riscând un blocaj instituțional.

Directorul pentru buget al Casei Albe, Russ Vought, a declarat într-un interviu televizat că va căuta mijloace pentru a reduce dimensiunea guvernului federal.  Cel puţin 21 dintre cele 23 de agenții federale mari au publicat detalii despre angajaţii pe care îi vor trimite acasă. Atât democraţii, cât şi republicanii încearcă în mod tradiţional să evite această paralizie federală, uneori în ultimul moment. Însă, fiecare încearcă să arunce vina asupra taberei adverse.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: JD Vance trage un semnal de alarmă că un shutdown federal este iminent și dă vina pe liderii democrați: „Pun pistolul la tâmpla americanilor”

Citește și

EXTERNE Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ
10:05
Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ
EXTERNE Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene
09:50
Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene
EXTERNE Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie
09:49
Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie
EXTERNE Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion
08:44
Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion
EXTERNE CUTREMUR puternic în Filipine. Autoritățile anunță că aproximativ 60 de persoane au murit
08:28
CUTREMUR puternic în Filipine. Autoritățile anunță că aproximativ 60 de persoane au murit
EXTERNE Un fost general din Armata israeliană a fost numit la conducerea Serviciului Intern Secret/ Netanyahu salută decizia Cabinetului
08:22
Un fost general din Armata israeliană a fost numit la conducerea Serviciului Intern Secret/ Netanyahu salută decizia Cabinetului
Mediafax
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
De azi cresc ratele la creditele cu dobânzi variabile. Ce pot face românii pentru a plăti mai puțin la bancă
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
A murit un celebru fotbalist de la Real Madrid! Acesta a câștigat Champions League cu echipa de pe Bernabéu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Regula pe care mulți nu o cunosc în 2025: Când ești primul la semafor, lași mașina băgată în viteză? Cum eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Dorobanțu și-a pierdut cumpătul: "Ce sunt eu aici? Nu îmi zici tu mie să nu vorbesc". Ce a scos Veronica la iveală despre concurentul din Casa Iubirii i-a făcut pe toți să AMUȚEASCĂ: "E ceva horror". DEZVĂLUIREA care l-a făcut să clacheze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cercetătorii ar fi detectat o gaură de vierme dintr-un univers paralel