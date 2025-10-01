Serviciile guvernului și instituțiile federale ale Statelor Unite ar urma să fie suspendate începând de la miezul nopții (7:00, ora României), după ce președintele Donald Trump și cabinetul său republican nu au reușit să ajungă la un acord cu liderii democraților din Congres în privința stabilirii cheltuielilor federale.

Ultimul „shutdown” din SUA pe care l-a întâmpinat Trump a fost în timpul primului mandat, care a durat 35 de zile (de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019). La fel ca în toamna anului 2023, 750.000 de funcționari federali considerați non-esențiali vor fi trimiși acasă, în timp ce plata salariilor va fi amânată.

Traficul aerian ar putea fi afectat. Chiar dacă 13.000 de controlori de trafic aerian vor continua să lucreze, ei nu vor fi plătiți până la încetarea „shutdown-ului”. Chiar și Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă, care dispune de aproximativ 2,3 miliarde de dolari în Fondul de ajutor în caz de dezastre, își va trimite 4.000 de angajați acasă. Cei 2 milioane de militari americani vor rămâne la posturile lor, dar fără să fie plătiţi până la sfârşitul shutdown-ului, potrivit unei declaraţii a Departamentului Războiului.

Cine va scăpa neafectat de „shutdown”?

Vor lucra doar forțele de ordine. Administrația Securităţii Sociale va continua să acorde pensii și indemnizaţii de invaliditate, însă 12% din personal va pleca acasă și vor fi suspendate campaniile de marketing. Programele de asistență medicală Medicare şi Medicaid vor continua să facă plățile, inclusiv programul special de nutriţie suplimentară pentru femei, sugari şi copii, cunoscut sub numele de WIC. De asemenea, Serviciul Poştal al SUA nu va fi afectat.

Forţele Gărzii Naţionale pe care Trump le-a dislocat în oraşele americane vor continue să lucreze. Și Agenţii FBI, ai Administraţiei pentru Combaterea Drogurilor, ai Gărzii de Coastă şi ai altor agenţii federale de aplicare a legii vor rămâne la post, la fel și agenţii de patrulare la frontieră și majoritatea ofiţerilor vamali. Colectarea tarifelor va continua, conform strategiei, potrivit Reuters.

Cea mai mare demisie colectivă din istoria SUA

Administrația Trump urmează să gestioneze și cel mai amplu val de demisii colective din istoria SUA, cu peste 100.000 de angajați federali care vor părăsi oficial funcțiile prin programul de demisie amânată. Această măsură vine în contextul în care Congresul se apropie de termenul-limită pentru aprobarea finanțării guvernului, riscând un blocaj instituțional.

Directorul pentru buget al Casei Albe, Russ Vought, a declarat într-un interviu televizat că va căuta mijloace pentru a reduce dimensiunea guvernului federal. Cel puţin 21 dintre cele 23 de agenții federale mari au publicat detalii despre angajaţii pe care îi vor trimite acasă. Atât democraţii, cât şi republicanii încearcă în mod tradiţional să evite această paralizie federală, uneori în ultimul moment. Însă, fiecare încearcă să arunce vina asupra taberei adverse.

