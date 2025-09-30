În urma eșecului negocierilor dintre guvernanții republicani și opozanții democrați privind stabilirea bugetului pentru anul următor, vicepreședintele american JD Vance a afirmat că SUA s-ar putea îndrepta spre o paralizie a statului federal.

Termenul limită pentru a se ajunge la un acord comun expiră marți, la miezul nopții. La finalul unei întâlniri la Casa Albă între președintele republican Donald Trump şi liderii democraţi din Congres, Vance a denunţat în faţa presei faptul că, în opinia sa, liderii democrați din Congres, Chuck Schumer și Hakeem Jeffries ar pune „un pistol la tâmpla americanilor” cu cererile lor de a evita un „shutdown”.

Potrivit The New York Times,liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, declarase că între cele două tabere există „diferenţe considerabile şi semnificative” pentru a evita paralizia statului federal

„Ei vin aici să spună: Dacă nu ne daţi tot ce vrem, vom opri statul”, a declarat vicepreşedintele republican, referindu-se la cei doi principali lideri democraţi din Congres, Chuck Schumer şi Hakeem Jeffries.

Dacă „shutdown”-ul este iminent, instituțiile federale ar intra în incapacitatea de plată, iar angajații federali nu vor mai lucra. În plus, ar periclita ajutoarele financiare acordate Ucrainei în războiul cu Rusia, la fel ca în toamna anului 2023.

„Considerăm că este grotesc, considerăm că este total inacceptabil”, a insistat JD Vance, adăugând că democraţii „pun un pistol la tâmpla americanilor” cu poziţiile lor.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: SUA evită un „shutdown” în ultimul moment. Camera Reprezentanților, vot crucial pentru finanțarea cheltuielilor federale