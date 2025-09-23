Prima pagină » Știri externe » Spania a aprobat un „embargo total” asupra exporturilor de arme destinate Israelului

Andrei Văcaru
23 sept. 2025, 19:50, Știri externe
Guvernul spaniol a aprobat un embargou „total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri menite să oprească ceea ce prim-ministrul Pedro Sanchez a numit „genocidul din Gaza”.

Decretul adoptat de Consiliul de Miniștri interzice toate exporturile de echipamente de apărare, produse sau tehnologii utilizate în acest domeniu către Israel, precum și importul acestora în Spania, a declarat ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, într-o conferință de presă, arată The Times of Israel.

Decretul blochează, de asemenea, cererile de tranzit de combustibil pentru aviație cu potențiale utilizări militare și interzice importul de produse ‘provenite din coloniile ilegale din Gaza și Cisiordania’ și publicitatea făcută acestora, a adăugat Cuerpo.

„Acest decret constituie un pas important înainte și este un pionier la nivel internațional în ceea ce privește un embargo total asupra armelor împotriva Israelului’, a asigurat ministrul într-o conferință de presă.

Potrivit Guvernului, acest decret „consolidează în lege” o interdicție privind vânzarea sau cumpărarea de echipamente militare destinate Israelului, aplicată de la începutul ofensivei israeliene în Gaza.

Decretul va intra în vigoare imediat, însă este nevoie de aprobarea Parlamentului, unde guvernul de stânga al lui Pedro Sanchez nu dispune de majoritate și depune eforturi pentru a adopta proiecte de lege. Pedro Sanchez a anunțat embargoul asupra armelor pe 8 septembrie, ca parte a unui pachet de nouă măsuri care vizează să „pună capăt genocidului din Gaza”.

