Premierul Spaniei va implementa o serie de MĂSURI „pentru a pune capăt genocidului din Fâșia Gaza”

Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anunțat, luni, o serie de măsuri „pentru a pune capăt genocidului din Fâșia Gaza”, inclusiv o interdicție în ceea ce privește vânzarea de arme către Israel și trimiterea de nave de carburant în porturile israeliene.

Guvernul spaniol „a decis să facă un nou pas și să implementeze imediat nouă măsuri suplimentare pentru a pune capăt genocidului din Fâșia Gaza, pentru a-i urmări penal pe autorii acestuia și pentru a sprijini populația palestiniană”, a anunțat Pedro Sanchez.

„Știm că toate aceste măsuri nu vor fi suficiente pentru a opri invazia și nici crimele de război, dar sperăm că vor contribui la exercitarea de presiuni asupra premierului Benjamin Netanyahu și asupra Guvernului său, pentru a atenua o parte din suferințele populației palestiniene”, a explicat Sanchez.

Printre măsurile anunțate se numără aprobarea unei legi care vizează „consolidarea legală a embargoului asupra armelor impus Israelului, pe care îl aplicăm deja de facto din octombrie 2023”, a declarat premierul.

Spania își sporește ajutorul acordat palestinienilor

De asemenea, li se va interzice navelor care transportă combustibil pentru forțele armate israeliene să facă escală în porturile spaniole. Aeronavele care transportă „echipament militar destinat Israelului” nu vor avea accesul în spațiul aerian spaniol. Măsurile includ și interzicerea intrării pe teritoriul spaniol pentru persoanele „care participă direct la genocid”, interzicerea produselor „provenite din coloniile ilegale din Fâșia Gaza și Cisiordania” și limitarea serviciilor consulare spaniole la persoanele care locuiesc în aceste colonii.

Spania își va spori ajutorul acordat palestinienilor și agenției ONU pentru refugiații palestinieni UNRWA, potrivit cotidianului Le Figaro.

„Acesta nu este un act de autoapărare sau de atac, este exterminarea unui popor lipsit de apărare, este încălcarea tuturor legilor dreptului umanitar”, a denunțat premierul spaniol.

Foto: Profimedia

