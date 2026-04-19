Spectacol de groază în Rusia: Un tigru de circ a scăpat din arenă și s-a repezit spre spectatori. Ce a urmat

La un spectacol de circ organizat duminică în regiunea rusă Rostov-pe-Don, un tigru a sărit din arenă.
În arenă se aflau doi dresori și trei tigri, podiumul fiind împrejmuit cu o plasă de protecție de câția metri diametru.
Plasa de siguranță s-a prăbușit, iar un tigur a sărit în direcția spectatorilor, provocând panică.
Angajații familiei Dovgaliuk au reușit să evacueze spectatorii și să readucă tigrul în cușcă.
Nimeni n-a fost rănit.Poliția rusă a anunțat că va deschide o anchetă.
