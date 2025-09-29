Statele occidentale adoptă noi măsuri privind programul NUCLEAR iranian/ UNIUNEA EUROPEANĂ anunță reintroducerea sancțiunilor împotriva Teheranului

Uniunea Europeană a confirmat, luni, că a reinstaurat sancțiuni împotriva Iranului, în urma unei decizii luate de Organizația Națiunilor Unite, pe fondul dezacordului dintre Occident și Teheran cu privire la programul său nuclear.

Cele 27 de state au decis să „reinstituie o serie de măsuri restrictive în legătură cu activitățile de proliferare nucleară ale Iranului”, se arată într-un comunicat al Consiliului de Miniștri al UE.

Această decizie a fost luată în conformitate cu măsura reintroducerii sancțiunilor împotriva Iranului, decisă sâmbătă de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Aceste sancțiuni vizează companii, entități și persoane care contribuie direct sau indirect la programul nuclear al Iranului sau la dezvoltarea de rachete balistice.

Sancțiunile europene le includ pe cele impuse de ONU, precum și alte măsuri implementate de statele membre, cum ar fi înghețarea activelor băncii centrale iraniene și diverse sancțiuni comerciale și economice. Iranul a denunțat duminică reimpunerea sancțiunilor ca fiind „nejustificată”.

Iranul va fi din nou supus unui embargo asupra armamentului și unei interdicții asupra tuturor activităților de îmbogățire și reprocesare a uraniului și a oricărei activități legate de rachete balistice capabile să lanseze arme nucleare.

Franța, Germania și Marea Britanie vor continua dialogul cu Iranul

În absența unui acord cu Teheranul, mecanismul de restabilire a sancțiunilor, care a fost activat pe 28 august de Germania, Franța și Marea Britanie, a fost declanșat sâmbătă seara, potrivit cotidianului Sud Ouest. Aceasta măsură reia prevederile anterioare care fuseseră suspendate odată cu acordul nuclear din 2015 JCPOA.

Iranul va continua negocierile cu Franța, Marea Britanie și Germania în vederea obținerii unui acord privind programul nuclear.

„Țările noastre vor continua să urmărească rute diplomatice și negocieri. Reimpunerea sancțiunilor ONU nu este sfârșitul diplomației. Îndemnăm Iranul să se abțină de la orice acțiune de escaladare și să revină la respectarea obligațiilor sale de garanții obligatorii din punct de vedere juridic”, au declarat miniștrii de Externe ai Marii Britanii, Franței și Germaniei.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

IRANUL va renunța la un acord cu AIEA, dacă statele occidentale vor reinstaura sancțiunile împotriva programului său nuclear