ONU a reintrodus embargoul privind armamentul și alte SANCȚIUNI împotriva Iranului. Teheranul a avertizat că răspunsul său va fi dur

28 sept. 2025, 13:55, Știri externe
Organizația Națiunilor Unite a reintrodus sâmbătă un embargo asupra armamentului și alte sancțiuni împotriva Iranului, în urma unui proces declanșat de Marea Britanie, Franța și Germania.

Acuzat că a încălcat acordul din 2015 care urmărea să oprească dezvoltarea unei bombe nucleare, Iranul neagă că ar căuta să obțină armament nuclear.

Sfârșitul acordului nuclear din 2015, convenit inițial de Iran, Marea Britanie, Germania, Franța, Statele Unite, Rusia și China, este probabil să exacerbeze tensiunile din Orientul Mijlociu, la doar câteva luni după ce Israelul și SUA au bombardat siturile nucleare iraniene, notează Reuters.

Sancțiunile impuse prin rezoluțiile dintre 2006 și 2010, reintroduse de sâmbătă

Sancțiunile ONU impuse de Consiliul de Securitate prin rezoluțiile adoptate între 2006 și 2010 au fost reintroduse sâmbătă la miezul nopții.

Încercările de a amâna reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului, în marja întâlnirii anuale a liderilor mondiali de la ONU din această săptămână, au eșuat.

„Îndemnăm Iranul și toate statele să respecte pe deplin aceste rezoluții”, au declarat miniștrii de Externe ai Franței, Marii Britanii și Germaniei într-o declarație comună, după expirarea termenului limită.

Odată cu revenirea sancțiunilor ONU, Iranul va fi din nou supus unui embargo asupra armamentului și unei interdicții asupra tuturor activităților de îmbogățire și reprocesare a uraniului și a oricărei activități legate de rachete balistice capabile să lanseze arme nucleare.

Alte sancțiuni care vor fi reimpuse includ o interdicție de călătorie pentru zeci de cetățeni iranieni, o înghețare a activelor pentru zeci de persoane și entități iraniene și interzicerea furnizării de orice ar putea fi folosit în programul nuclear al Iranului.

Iranul își rechemă ambasadorii din Marea Britanie, Franța și Germania

Teheranul a avertizat că răspunsul său va fi dur, dar președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat vineri că Iranul nu are intenția de a părăsi Tratatul de neproliferare.

Sâmbătă, Iranul a anunțat că își rechemă ambasadorii din Marea Britanie, Franța și Germania pentru consultări.

„Țările noastre vor continua să urmărească rute diplomatice și negocieri. Reimpunerea sancțiunilor ONU nu este sfârșitul diplomației”, au declarat miniștrii de Externe ai Marii Britanii, Franței și Germaniei. „Îndemnăm Iranul să se abțină de la orice acțiune de escaladare și să revină la respectarea obligațiilor sale de garanții obligatorii din punct de vedere juridic”.

Președintele american Donald Trump a afirmat clar că diplomația este încă o opțiune pentru Iran și că un acord rămâne cel mai bun rezultat pentru poporul iranian și pentru lume, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio după reimpunerea sancțiunilor ONU.

Rusia a contestat revenirea sancțiunilor ONU împotriva Iranului.

„Este ilegal și nu poate fi implementat”, le-a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov reporterilor de la ONU sâmbătă.

El a adăugat că i-a scris secretarului general al ONU, Antonio Guterres, avertizând că ar fi „o greșeală majoră” ca el să recunoască o revenire a sancțiunilor ONU împotriva Iranului.

