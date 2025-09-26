IRANUL va renunța la un acord cu AIEA, dacă statele occidentale vor reinstaura sancțiunile împotriva programului său nuclear

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat, vineri, că Teheranul va renunța la un acord care permite organismului de supraveghere al ONU să inspecteze instalațiile sale nucleare, în cazul în care statele occidentale vor reinstaura sancțiunile.

O serie de sancțiuni ONU împotriva Iranului urmează să fie reinstaurate sâmbătă, după ce Franța, Marea Britanie și Germania au acuzat Teheranul că a încălcat un acord din 2015 cu marile puteri, care viza împiedicarea dezvoltării unei arme nucleare iraniene.

Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) încearcă să reia cooperarea cu Teheranul și să înceapă inspecțiile asupra instalațiilor nucleare iraniene, după ce Israelul și SUA au provocat daune majore prin bombardamentele din iunie.

Abbas Araghchi a anunțat că un acord semnat în Egipt, luna aceasta, „va rămâne valabil atâta timp cât nu se iau măsuri ostile împotriva Iranului, inclusiv reinstaurarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care au fost anulate”.

„În caz contrar, Republica Islamică Iran va considera că angajamentele sale practice au fost încheiate”, a avertizat Araghchi.

Teheranul denunță măsurile adoptate de Occident

Consiliul de Securitate urmează să voteze o rezoluție propusă de Rusia și China pentru a amâna reimpunerea unor sancțiuni în cadrul „mecanismului de reinstaurare a sancțiunilor”, dar diplomații au avertizat că este puțin probabil ca aceasta să fie adoptată.

Mecanismul, consacrat în Rezoluția 2231 a Consiliului de Securitate, permite oricărei părți să restabilească unilateral sancțiunile ONU suspendate prin acord, potrivit publicației U. S. News.

Teheranul a denunțat această măsură, considerând-o o armă politică care subminează diplomația.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a condamnat, cu ocazia participării la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, bombardamentele israeliene din iunie asupra instalațiilor sale nucleare.

„Declar încă o dată în fața acestei adunări că Iranul nu a încercat niciodată și nu va încerca să construiască o bombă nucleară”, a afirmat președintele iranian.

