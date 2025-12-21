Prima pagină » Știri externe » Paza de Coastă a SUA a confiscat al treilea vas care transporta petrol din Venezuela, la câteva ore după ce a interceptat altul sub pavilion panamez

21 dec. 2025, 21:06, Știri externe
Pe 21 decembrie, la patru luni de când președintele Donald Trump a desfășurat o prezență militară semnificativă în Caraibe, Paza de Coastă a SUA a interceptat al treilea vas petrolier care transporta țiței din Venezuela.

Incidentul a avut loc în apele internaționale ale Venezuelei, la câteva ore după ce un petrolier sub pavilion panamez a fost interceptat și confiscat, informează Reuters.

„Paza de Coastă a SUA este într-o căutare activă pentru a pedepsi flota neagră sancționată, ca parte a acțiunilor ilegale ale Venezuelei pentru ocolirea sancțiunilor”, a transmis un oficial SUA.

„Este sub ordin judiciar de confiscare”, a adăugat acesta sub anonimat pentru publicație.

Un alt oficial a declarat că petrolierul era deja sub sancțiuni, dar nu a fost confiscat până acum.

SUA desfășoară o prezență militară semnificativă în Caraibe de patru luni. 29 de vase la bordul cărora s-ar fi aflat traficanți de droguri au fost lovite în ape internaționale de către forțele SUA. În total, 104 de presupuși narcoteroriști au fost uciși.

 Pe 17 decembrie, Donald Trump a declarat o blocadă „totală” asupra petrolierelor supuse sancțiunilor americane care pătrund și ies din apele Venezuelei. 

Sâmbătă, guvernul de la Caracas a anunțat că regimul ayatollahului Khamenei din Iran a propus să coopereze în „toate domeniile” pentru a combate „pirateria și terorismul internațional” al SUA din Marea Caraibilor.

