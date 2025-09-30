Prima pagină » Știri externe » Stellantis oprește temporar producția în Franța. Gigantul auto se confruntă cu PROBLEME pe fondul cererii slabe venite din piața europeană

30 sept. 2025
Stellantis va opri temporar producția la fabrica sa din Mulhouse, Franța, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie.

Al patrulea mare producător auto din lume a precizat că decizia a fost luată pentru a ajusta ritmul producției la piața europeană ‘care se confruntă cu dificultăți’ și pentru a gestiona stocurile cât mai eficient posibil, înainte de finalul anului, relatează Reuters.

La uzină din Mulhouse lucrează aproximativ 2.000 de persoane și se produc două modele Peugeot: 308 și 408. De asemenea, aici se realizează modelul DS7.

Anterior, Stellantis informase că va opri temporar producția timp de trei săptămâni la fabricile sale din Poissy, Franța, și Pomigliano, Italia, din cauza cererii slabe din Europa.

Industria auto europeană se confruntă cu o serie de dificultăți, precum taxele vamale americane, concurența din China și noile reglementări stricte de mediu.

