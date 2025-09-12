Prima pagină » Știri » Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins

Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins

12 sept. 2025, 22:17, Știri
Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins

John Elkann, președintele grupului Stellantis și al Ferrari, a ajuns la un acord cu procurorii italieni pentru a soluționa un controversat litigiu fiscal legat de moștenirea bunicii sale, Marella Caracciolo, decedată în 2019. Acordul prevede plata a 183 de milioane de euro către autoritățile fiscale italiene și executarea unui an de muncă în folosul comunității, punând capăt unei anchete penale pentru presupusă evaziune fiscală.

Ce prevede acordul

Elkann, alături de frații săi Lapo și Ginevra, va contribui la suma totală de 183 de milioane de euro, care pune capăt investigațiilor privind evitarea taxelor pe o moștenire estimată de autoritățile italiene la circa 800 de milioane de euro. Plata, realizată în comun de cei trei frați, acoperă toate aspectele legate de averea bunicii lor, Marella Caracciolo, notează Reuters.

Procurorii au aprobat înțelegerea, care necesită acum ratificarea unui judecător. În sistemul juridic italian, un astfel de acord nu implică o recunoaștere a vinovăției, aspect subliniat de avocatul familiei, Paolo Siniscalchi.

„Deciziile procurorilor oferă o oportunitate de a încheia rapid și definitiv această afacere dureroasă”, fără a admite vreo responsabilitate din partea lui Elkann.

Ca parte a acordului, John Elkann trebuie să propună autorităților judiciare o instituție unde să-și îndeplinească anul de muncă în folosul comunității. Opțiunile includ centre pentru persoane în vârstă, asociații care ajută dependenții de droguri sau alte organizații cu funcții de suport social.

Procurorii au cerut, de asemenea, clasarea cazului penal împotriva fraților Lapo și Ginevra Elkann, aliniindu-se astfel cu soluția propusă pentru fratele lor mai mare. Această etapă urmează să fie confirmată de un judecător, oferind o rezolvare temporară unei situații complexe.

Disputa cu Margherita Agnelli

Litigiul fiscal își are rădăcinile într-o dispută mai amplă de moștenire între familia Elkann și mama lor, Margherita Agnelli, privind averea lui Gianni Agnelli, fostul șef celebru al FIAT, decedat acum două decenii. Gianni, simbol al boom-ului economic postbelic al Italiei, a lăsat în urmă o moștenire care a fracturat dinastia sa de afaceri.

Anul trecut, un judecător din Torino a sechestrat bani și active în valoare de aproape 75 de milioane de euro de la cinci persoane, inclusiv John, Lapo și Ginevra Elkann, ca parte a acestui caz. În afară de procedurile fiscale și penale, un proces civil este în derulare, opunând-o pe Margherita, care a moștenit 1.2 miliarde de euro, împotriva a trei dintre cei opt copii ai săi, inclusiv John Elkann.

Margherita încearcă să anuleze acordurile semnate în 2004, după moartea tatălui său, pentru a asigura că banii ajung la cei cinci copii ai săi din a doua căsătorie.

„Judecătorii din procesele civile de la Torino au obținut astăzi o confirmare suplimentară, fără echivoc, a planului conceput și implementat în detrimentul Margheritei Agnelli”, au notat avocații.

Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis. 'Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse...
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Autorul asasinatului lui Charlie Kirk a fost prins! Tânărul de 22 de ani a fost predat autorităților de propriul tată, polițist cu experiență de peste trei decenii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Irina Columbeanu îi calcă pe urme mamei sale. Fiica Monicăi a ajuns pe podium
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Asteroidul Ryugu sfidează încă o dată așteptările astronomilor
EXTERNE Trump anunță oficial că se va ocupa de Soros. De ce îl acuză președintele SUA
22:14
Trump anunță oficial că se va ocupa de Soros. De ce îl acuză președintele SUA
VIDEO Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
22:10
Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
IMOBILIARE 20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
21:36
20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
EXTERNE De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
21:23
De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
VIDEO POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”
20:59
POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”
EXTERNE În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
20:15
În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat