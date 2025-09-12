Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins

John Elkann, președintele grupului Stellantis și al Ferrari, a ajuns la un acord cu procurorii italieni pentru a soluționa un controversat litigiu fiscal legat de moștenirea bunicii sale, Marella Caracciolo, decedată în 2019. Acordul prevede plata a 183 de milioane de euro către autoritățile fiscale italiene și executarea unui an de muncă în folosul comunității, punând capăt unei anchete penale pentru presupusă evaziune fiscală.

Ce prevede acordul

Elkann, alături de frații săi Lapo și Ginevra, va contribui la suma totală de 183 de milioane de euro, care pune capăt investigațiilor privind evitarea taxelor pe o moștenire estimată de autoritățile italiene la circa 800 de milioane de euro. Plata, realizată în comun de cei trei frați, acoperă toate aspectele legate de averea bunicii lor, Marella Caracciolo, notează Reuters.

Procurorii au aprobat înțelegerea, care necesită acum ratificarea unui judecător. În sistemul juridic italian, un astfel de acord nu implică o recunoaștere a vinovăției, aspect subliniat de avocatul familiei, Paolo Siniscalchi.

„Deciziile procurorilor oferă o oportunitate de a încheia rapid și definitiv această afacere dureroasă”, fără a admite vreo responsabilitate din partea lui Elkann.

Ca parte a acordului, John Elkann trebuie să propună autorităților judiciare o instituție unde să-și îndeplinească anul de muncă în folosul comunității. Opțiunile includ centre pentru persoane în vârstă, asociații care ajută dependenții de droguri sau alte organizații cu funcții de suport social.

Procurorii au cerut, de asemenea, clasarea cazului penal împotriva fraților Lapo și Ginevra Elkann, aliniindu-se astfel cu soluția propusă pentru fratele lor mai mare. Această etapă urmează să fie confirmată de un judecător, oferind o rezolvare temporară unei situații complexe.

Disputa cu Margherita Agnelli

Litigiul fiscal își are rădăcinile într-o dispută mai amplă de moștenire între familia Elkann și mama lor, Margherita Agnelli, privind averea lui Gianni Agnelli, fostul șef celebru al FIAT, decedat acum două decenii. Gianni, simbol al boom-ului economic postbelic al Italiei, a lăsat în urmă o moștenire care a fracturat dinastia sa de afaceri.

Anul trecut, un judecător din Torino a sechestrat bani și active în valoare de aproape 75 de milioane de euro de la cinci persoane, inclusiv John, Lapo și Ginevra Elkann, ca parte a acestui caz. În afară de procedurile fiscale și penale, un proces civil este în derulare, opunând-o pe Margherita, care a moștenit 1.2 miliarde de euro, împotriva a trei dintre cei opt copii ai săi, inclusiv John Elkann.

Margherita încearcă să anuleze acordurile semnate în 2004, după moartea tatălui său, pentru a asigura că banii ajung la cei cinci copii ai săi din a doua căsătorie.