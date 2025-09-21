Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR

Un proiect inovator lansat în Franța își propune să revoluționeze industria automobilelor electrice. Grupul Stellantis și Saft (subsidiară a colosului TotalEnergies) au început testele pe șosele cu un prototip de Peugeot E-3008 fără încărcător și invertor.

Sistemul poartă numele IBIS (Intelligent Battery Integrated System) și a fost dezvoltat de un grup de cercetare ce reunește companii și instituții academice de top din Franța.

Bateria care „face totul”

Inovația propusă de IBIS constă în integrarea directă, în baterie, a funcțiilor de încărcare și conversie a curentului. Practic, modulul poate gestiona atât curent alternativ (CA), cât și continuu (CC), punând direct în mișcare motorul electric și alimentând, în paralel, rețeaua auxiliară de 12V a mașinii, scrie profit.ro.

Printre avantaje regăsim: creșterea eficienței energetice cu până la 10%, o putere mai mare (172 kW față de 150 kW, la aceeași dimensiune a bateriei), o reducere a greutății vehiculului cu aproximativ 40 de kilograme și eliberarea unui volum de 17 litri, spațiu suplimentar pentru design și aerodinamică.

În plus, timpul de încărcare ar putea scădea cu 15%, spun cei de la Stellantis, iar consumul total de energie se va reduce cu 10%.

„Acest proiect reflectă convingerea noastră că simplificarea este sinonimă cu inovația. Prin regândirea și simplificarea arhitecturii sistemului de propulsie electric, îl facem mai ușor, mai eficient și mai rentabil. Acest tip de inovație ne permite să oferim clienților noștri mașini electrice de o calitate mai bună și mai accesibile”, a declarat Ned Curic, directorul de inginerie și tehnologie al Stellantis Group.

Prototipul Peugeot E-3008 pe care este testat sistemul a fost dezvoltat pe platforma STLA Medium și la el au mai lucrat: E2-CAD, Sherpa Engineering, CNRS, Universitatea Paris-Saclay și Institutul Lafayette, din Metz. Cercetările au fost sprijinite și de guvernul francez, prin programul Franța 2030.

Ce așteptări au constructorii

În total, aproximativ 25 de specialiști din mediul industrial și academic lucrează în prezent la perfecționarea acestui sistem, în laboratoare de renume din Paris, Grenoble și alte centre universitare.

Dacă testele pe șosele vor confirma rezultatele înregistrate în laborator, Stellantis intenționează să introducă tehnologia IBIS pe modelele de serie până la finalul acestui deceniu.

