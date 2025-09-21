Prima pagină » Actualitate » Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR

Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR

21 sept. 2025, 10:14, Actualitate
Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR
Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și invertor / Sursa FOTO: stellantis.com

Un proiect inovator lansat în Franța își propune să revoluționeze industria automobilelor electrice. Grupul Stellantis și Saft (subsidiară a colosului TotalEnergies) au început testele pe șosele cu un prototip de Peugeot E-3008 fără încărcător și invertor.

Sistemul poartă numele IBIS (Intelligent Battery Integrated System) și a fost dezvoltat de un grup de cercetare ce reunește companii și instituții academice de top din Franța.

Bateria care „face totul”

Inovația propusă de IBIS constă în integrarea directă, în baterie, a funcțiilor de încărcare și conversie a curentului. Practic, modulul poate gestiona atât curent alternativ (CA), cât și continuu (CC), punând direct în mișcare motorul electric și alimentând, în paralel, rețeaua auxiliară de 12V a mașinii, scrie profit.ro.

Printre avantaje regăsim: creșterea eficienței energetice cu până la 10%, o putere mai mare (172 kW față de 150 kW, la aceeași dimensiune a bateriei), o reducere a greutății vehiculului cu aproximativ 40 de kilograme și eliberarea unui volum de 17 litri, spațiu suplimentar pentru design și aerodinamică.

În plus, timpul de încărcare ar putea scădea cu 15%, spun cei de la Stellantis, iar consumul total de energie se va reduce cu 10%.

„Acest proiect reflectă convingerea noastră că simplificarea este sinonimă cu inovația. Prin regândirea și simplificarea arhitecturii sistemului de propulsie electric, îl facem mai ușor, mai eficient și mai rentabil. Acest tip de inovație ne permite să oferim clienților noștri mașini electrice de o calitate mai bună și mai accesibile”, a declarat Ned Curic, directorul de inginerie și tehnologie al Stellantis Group.

Prototipul Peugeot E-3008 pe care este testat sistemul a fost dezvoltat pe platforma STLA Medium și la el au mai lucrat: E2-CAD, Sherpa Engineering, CNRS, Universitatea Paris-Saclay și Institutul Lafayette, din Metz. Cercetările au fost sprijinite și de guvernul francez, prin programul Franța 2030.

Ce așteptări au constructorii

În total, aproximativ 25 de specialiști din mediul industrial și academic lucrează în prezent la perfecționarea acestui sistem, în laboratoare de renume din Paris, Grenoble și alte centre universitare.

Dacă testele pe șosele vor confirma rezultatele înregistrate în laborator, Stellantis intenționează să introducă tehnologia IBIS pe modelele de serie până la finalul acestui deceniu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice pentru a opri asaltul mărcilor chineze. La Salonul Auto de la Munchen, BMW a lansat un SUV electric

China „inundă” Asia Centrală cu mașini electrice. Una din schemele extravagante ale Beijingului este uluitoare: „Impactul va fi de lungă durată”

România scade puternic la mașinile ELECTRICE, din cauza suspendării programului Rabla. Cât îi costă pe români un astfel de autoturism

Citește și

HOROSCOP Patru zodii BINECUVÂNTATE până pe 28 septembrie 2025. Perioadă plină de belșug și împliniri
10:19
Patru zodii BINECUVÂNTATE până pe 28 septembrie 2025. Perioadă plină de belșug și împliniri
EXCLUSIV Simion, pentru Gândul: „Emmanuel Macron, în acest moment, este destul de mult într-o situație similară cu a lui Klaus Iohannis”
10:14
Simion, pentru Gândul: „Emmanuel Macron, în acest moment, este destul de mult într-o situație similară cu a lui Klaus Iohannis”
ANALIZĂ Inițiativa Savantului Nebun și remodelarea războiului modern prin IA. „Grupările jihadiste nu aderă la logica strategică clasică”
10:00
Inițiativa Savantului Nebun și remodelarea războiului modern prin IA. „Grupările jihadiste nu aderă la logica strategică clasică”
HOROSCOP Zodiile cuprinse de INSPIRAȚIE la sfârșitul lunii septembrie. Au parte de schimbări majore în carieră și dragoste
09:50
Zodiile cuprinse de INSPIRAȚIE la sfârșitul lunii septembrie. Au parte de schimbări majore în carieră și dragoste
EXTERNE Un nou ATAC armat zguduie America. Un mort și mai mulți răniți la un club din New Hampshire, unde avea loc o nuntă
09:35
Un nou ATAC armat zguduie America. Un mort și mai mulți răniți la un club din New Hampshire, unde avea loc o nuntă
AUTO Centrul INFOTRAFIC anunță vizibilitate redusă pe șosele din cauza ceții. Zonele afectate
08:52
Centrul INFOTRAFIC anunță vizibilitate redusă pe șosele din cauza ceții. Zonele afectate
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă: "E o fentă"
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un bărbat a fost ucis în urma unui conflict izbucnit în Țăndărei. De la ce a pornit totul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii descriu o întâlnire secretă după alegeri. A existat un martor
Evz.ro
Povestea primei prezentatoare TV din România: vocea care a făcut istorie
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
NU o să îți vină să crezi ce a descoperit un bărbat după o simplă colonoscopie! Telefonul său a înregistrat din greșeală cum medicii îl insultau în timp ce se afla sub anestezie. Acesta a primit despăgubiri uriașe după ce i-a dat în judecată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Moment fără precedent în astronomie: Ce s-a observat în jurul unei stele neutronice?