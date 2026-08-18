Pe 12 august 2026, vest-europenii au putut admira prima eclipsă solară totală de după 1999. Astronomii anunță că o nouă eclipsă solară va putea fi admirată pe 2 august 2027, din Africa de Nord, Europa și Orientul Mijlociu.

Potrivit NASA, este considerată „eclipsa secolului 21” pentru că va a doua cea lungă, cu o durată de 6 minute și 23 de secunde.

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A doua cea mai lungă eclipsă solară din secolul 21

Nu va mai fi o eclipsă cu o asemenea durată până în anul 2114, a declarat NASA. Potrivit CNN, eclipsa va putea fi admirată cel mai bine din Egipt, din Teba, străvechea metropolă flancată de Valea Regilor.

„6 minute și 23 de secunde este o durată lungă de timp. Ochii se vor obișnui cu întunericul. Ceea ce vezi de obicei sunt câteva planete și cele mai strălucitoare stle. Sper că vom putea vedea mult mai multe”, a declarat profesorul de astrofizică de la Universitatea Oxford, Roger Davies.

Astronomii spun că va a doua cea mai lungă eclipsă solară după cea din iulie 2009, deasupra Oceanului Pacific, care a durat 6 minute și 38 de secunde.

Eclipsa a fost vizibilă din nordul Indiei, estul Nepalului, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, China centrală și insulele din Oceanul Pacific.

Din ce țări va putea fi vizibilă eclipsa?

Pe 2 august 2027, spaniolii vor avea parte pentru al doilea an la rând de eclipsă totală de Soare. Eclipsa va putea fi admirată din Gibraltar, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Arabia Saudită, Yemen și Somalia, precum și din Oceanul Indian.

Dacă nu vor fi furtuni de nisip, eclipsa va putea fi admirată fără probleme din Africa de Nord din cauza șanselor mici să se înnoreze. Maximul eclipsei solare va fi la 13:05.

Principalele riscuri

Totu;i, vor fi multe alte obstacole pentru milioane de potențiali turiști. Priml risc major ar fi pericolele războiului din Orientul Mijlociu (în cazul în care se va prelungi și va escalada conflictul dintre Iran și USA în 2027).

Un alt obstacol major va fi valul de scumpiri hoteliere. În cazul eclipsei de pe 12 august 2026, prețurile la hotelurile din Spania și Islanda au crescut cu 98% și chiar cu 135%. De asemenea, turiștii trebuie să ia măsuri de precauție în cazul unui val de temperaturi extreme.

Sursa Foto: Imagini generate cu AI cu Copilot