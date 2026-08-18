Prima pagină » Știri externe » Știință » Astronomie » Eclipsa secolului 21 va fi putea fi admirată anul viitor, din Egipt

Eclipsa secolului 21 va fi putea fi admirată anul viitor, din Egipt

Eclipsa secolului 21 va fi putea fi admirată anul viitor, din Egipt
Imagini generate cu AI cu Copilot
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pe 12 august 2026, vest-europenii au putut admira prima eclipsă solară totală de după 1999. Astronomii anunță că o nouă eclipsă solară va putea fi admirată pe 2 august 2027,  din Africa de Nord, Europa și Orientul Mijlociu. 

Potrivit NASA, este considerată „eclipsa secolului 21” pentru că va a doua cea lungă, cu o durată de 6 minute și 23 de secunde.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

A doua cea mai lungă eclipsă solară din secolul 21

Nu va mai fi o eclipsă cu o asemenea durată până în anul 2114, a declarat NASA. Potrivit CNN, eclipsa va putea fi admirată cel mai bine din Egipt, din Teba, străvechea metropolă flancată de Valea Regilor.

„6 minute și 23 de secunde este o durată lungă de timp. Ochii se vor obișnui cu întunericul. Ceea ce vezi de obicei sunt câteva planete și cele mai strălucitoare stle. Sper că vom putea vedea mult mai multe”, a declarat profesorul de astrofizică de la Universitatea Oxford, Roger Davies.

Imagini generate cu AI cu Copilot

Imagini generate cu AI cu Copilot

Astronomii spun că va a doua cea mai lungă eclipsă solară după cea din iulie 2009, deasupra Oceanului Pacific, care a durat 6 minute și 38 de secunde.

Eclipsa a fost vizibilă din nordul Indiei, estul Nepalului, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, China centrală și insulele din Oceanul Pacific.

Din ce țări va putea fi vizibilă eclipsa?

Pe 2 august 2027, spaniolii vor avea parte pentru al doilea an la rând de eclipsă totală de Soare. Eclipsa va putea fi admirată din Gibraltar, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Arabia Saudită, Yemen și Somalia, precum și din Oceanul Indian.

Dacă nu vor fi furtuni de nisip, eclipsa va putea fi admirată fără probleme din Africa de Nord din cauza șanselor mici să se înnoreze. Maximul eclipsei solare va fi la 13:05.

Principalele riscuri

Totu;i, vor fi multe alte obstacole pentru milioane de potențiali turiști. Priml risc major ar fi  pericolele războiului din Orientul Mijlociu (în cazul în care se va prelungi și va escalada conflictul dintre Iran și USA în 2027).

Un alt obstacol major va fi valul de scumpiri hoteliere. În cazul eclipsei de pe 12 august 2026, prețurile la hotelurile din Spania și Islanda au crescut cu 98% și chiar cu 135%. De asemenea, turiștii trebuie să ia măsuri de precauție în cazul unui val de temperaturi extreme.

Sursa Foto: Imagini generate cu AI cu Copilot

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
„Mai frumos e în Ferentari”. Turiști români revoltați de condițiile găsite la hotelurile de pe litoralul Bulgariei: „Nu aș mai veni aici nici gratis”
Mediafax
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Rugăciunea pentru momentele de cumpănă. Rostește-o zilnic timp de o lună și caută liniștea sufletească
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât e de benefică
Ce se întâmplă doctore
Ce i-a provocat infarctul fatal nepotului lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani! Mircea Totolici a murit în somn
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Toată viața a crezut că nu are familie, dar un test ADN a dezvăluit 50 de rude din toată lumea
EXCLUSIV Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
22:37
Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
SCANDAL Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
22:23
Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
22:10
Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
CONTROVERSĂ Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
21:42
Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
SCANDAL Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
21:30
Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
EXCLUSIV Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă
21:21
Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă

Cele mai noi

Trimite acest link pe