Creatura bizară care i-a „întâmpinat” pe oamenii de știință într-un tunel de 25 de metri din Grecia. A fost „botezată” după demonul Balrog

Creatura bizară care i-a „întâmpinat” pe oamenii de știință într-un tunel de 25 de metri din Grecia

Oamenii de știință au „botezat-o” Dolichopoda balrogi, după numele demonului săpător de galerii Balrog din „Stăpânul Inelelor” de J.R.R. Tolkien, scrie discoverwildlife.com.

Specia aparține familiei Dolichopoda, un grup de greier de peșteră adaptați la întuneric și umiditate. Acești greieri trăiesc de regulă în sudul Europei și estul Mediteranei.

Greierele a fost descris într-un nou studiu, publicat în Journal of Ortoptera Research: D. balrogi are un corp lung și maroniu și piciorușe arcuite, cu care se cațără pe suprafețele accidentate.

A fost localizat în S-E coastei Greciei, pe insulița Kastellorizo, care are o lungime de 6 km și o lățime de 3 km.

Aici trăiesc numeroase nevertebrate, precum scorpioni, izopode, greieri de tufiș și gândaci.

Pentru a aflat mai multe despre fauna Kastellorizo, cercetătorii au descins într-un tunel artificial de 25 m, de altfel singurul de pe insulă, la poalele muntelui Vigla. Au găsit acolo numeroși greieri.

Din 68 de specii Dolichopoda, 51 trăiesc în Grecia. D. balrogi este inofensiv și se remarcă doar prin capacitatea lui de a trăi în întuneric.

„Aceste descoperiri ne reamintesc că descoperirile legate de biodiversitate nu se limitează la pădurile tropicale îndepărtate sau la adâncurile oceanelor”, spune cercetătorul principal Konstantinos Kalaentzis. „Chiar și peisajele familiare și structurile create de om pot adăposti specii care au rămas neobservate.”

Sursa foto: Konstantinos Kalaentzis / discoverwildlife.com

