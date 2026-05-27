O caracatiță albastră, cât o minge de golf, a fost descoperită lângă Insulele Galapagos. Primele imagini cu creatura marină

O descoperire uimitoare a avut loc în Insulele Galapagos. O caracatiță albastră, cât o minge de golf, a fost găsită la o adâncime de aproape 1828 de metri. Este vorba despre descoperirea unei specii noi, iar cercetătorii au utilizat scanări micro-CT avansate pentru a studia specimenul rar. Descoperirea scoate în evidență oceanul adânc neexplorat din jurul Insulelor Galapagos și ecosistemele sale ascunse.

O nouă descoperire în ocean. O caracatiță albastră de mici dimensiuni, cât o minge de golf, a fost descoperită la o adâncime de circa 1828 de metri. Descoperirea a avut loc în apropierea Insulelor Galapagos, iar oamenii de știință susțin că este vorba despre o specie complet nouă.

Caracatiță albastră de mărimea unei mingi de golf

Denumirea ei științifică este „Microeledone galapagensis”, iar prima oară a fost observată pe fundul oceanului în 2015, în apropierea Insulei Darwin (marginea nordică a Arhipelagului Galapagos). Călătoria pentru cercetare, în colaborare cu Fundația Charles Darwin (CDF) și Direcția Parcului Național Galapagos, a explorat apele din apropierea cunoscutului arhipelag Galapagos din Ecuador. Oamenii de știință au colectat un exemplar, pentru a-l analiza. Au fost observate și alte două specimene. Oamenii de știință au anunțat recent descoperirea în revista Zootaxa.

Creatura marină este „cât o minge de golf” și a fost găsită lângă Insula Darwin. Cercetătorii care pilotau un vehicul subacvatic acționat de la distanță pe fundul oceanului au observat caracatița albastră. Atunci au realizat că au în fața lor o nouă specie care avea să devină obiectul unui studiu amplu.

Caracatița din adâncimi

Conform comunicatului din 2026 care anunța descoperirea din 2015 ca specie nouă, echipa a colectat specimenul și ulterior a înregistrat alte două caracatițe găsite în timpul călătoriei, care păreau similare. Înapoi la Stația de Cercetare Charles Darwin, cercetătorii și-au dat seama că micuța caracatiță se deosebea de zecile de alte specimene de adâncime colectate în timpul expediției. Neștiind cărei specii îi aparținea, au contactat-o ​​pe experta în caracatițe Janet Voight de la Muzeul Field din Chicago, scrie People.

„Am știut imediat că este ceva cu adevărat special. Nu mai văzusem niciodată așa ceva”, a spus Janet Voight.

Oficial, identificarea animalului a venit cu o provocare majoră. Oamenii de știință trebuie de obicei să disece specimenele pentru a studia caracteristicile lor. Dar experții au fost reticenți în a diseca un singur specimen. În loc de o disecție, cercetătorii au apelat la tehnologia avansată de scanare micro-CT, permițându-le să creeze imagini 3D detaliate ale caracatiței fără a o deteriora. Scanările au dezvăluit în cele din urmă suficiente detalii anatomice pentru ca oamenii de știință să confirme că caracatița era o specie complet nouă.

„Deoarece imagistica CT este nedistructivă, este deosebit de importantă pentru specimenele ca acesta. Nu există nimic mai bun decât să petreci ziua privind ceva ce nicio altă ființă umană nu a mai văzut vreodată”, a declarat coautoarea articolului de cercetare, Stephanie Smith.

Autorul recomandă:

Sursă foto: People – video The Charles Darwin Foundation