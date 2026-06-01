Norma Jeane Mortenson a fost și va rămâne una dintre cele mai strălucite staruri ale Americii. S-a născut la 1 iunie 1926, în Los Angeles.

Ca fotomodel și actriță, a devenit cel mai popular sex simbol al generației sale, precum și emblema revoluției sexuale.

Cariera în cinematografie

A jucat în filme ca „Niagara”, „Gentlemen Prefer Blondes”, „The Seven Year Itch”, „The Prince and the Showgirl”, „Some Like It Hot”, „How to Marry a Millionaire”. A pozat nud pentru Playboy.

Atitudinea sa i-a consacrat reputația de „blonda vedetă prostuță” și a devenit echivalentul stereotipului blondei, un clișeu cultural care a asociat în mod eronat culoarea părului auriu cu naivitatea și superficialitatea. Filmele au făcut încasări de 200 de milioane de dolari.

Până în 1962, deține proprietăți în valoare de 800.000 de dolari, potrivit Yahoo News.

Viața privată

A fost căsătorită cu trei bărbați: un ofițer de poliție, jucătorul de baseball Joe DiMaggio și actorul Arthur Miller. S-a înscris în Partidul Democrat și chiar i-a cântat „La Mulți Ani” președintelui John F. Kennedy.

Au umblat zvonuri că ea ar fi fost amanta președintelui și a fratelui său, procurorul Robert F. Kennedy (tatăl secretarului american actual al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr.).

Decesul

A murit singură după ce a divorțat, la vârsta de 36 de ani, la reședința ei din Los Angeles, fiind găsită complet goală în pat. Cauza morții: supradoză de barbiturice. Nu se știe nici până azi dacă a intenționat să se sinucidă cu sedative.

Poreclită „bomba blondă”, ea a rămas în istorie cunoscută ca Marilyn Monroe. Pentru a-i marca centenarul nașterii sale, Muzeul Academiei de Filme a lansat o expoziție

