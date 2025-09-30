Prima pagină » Știri externe » Știință » Pământul a intrat oficial într-o epocă ÎNTUNECATĂ. Consecințele fenomenului amplificat din ultimii 25 de ani vor fi devastatoare

30 sept. 2025, 12:19, Știință
Omenirea a intrat la propriu într-o epocă întunecată pentru că planeta noastră reflectă mai puțină lumină solară, anunță o echipă de cercetători în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.  Acest fenomen este mai pronunțat în emisfera nordică a planetei noastre, relevă studiul.

Echipa condusă de Norman Loeb de la Centrul de Cercetare Langley, deţinut de NASA în Hampton, un oraş din statul american Virginia, a descoperit această inegalitate necunoscută până acum între emisfera nordică şi cea sudică. Emisfera sudică câștigă energie radiativă în partea superioară a atmosferei, în medie, în timp ce în emisfera nordică se înregistrează o pierdere netă.

Din 2001, omenirea este într-o „epocă întunecată”. Care ar fi cauza?

Studiile anterioare au indicat că acest dezechilibru este compensat de circulația curentelor atmosferice şi oceanice care transportă energia peste Ecuator, de la emisfera sudică în cea nordică. Circulaţiile atmosferice şi oceanice nu au reuşit să compenseze pe deplin aceste diferenţe în ultimele două decenii, indică noul studiu.

Cu un aport energetic mediu din radiaţie solară de 240 până la 243 waţi pe metru pătrat, o divergenţă de 0,34 waţi pe metru pătrat pe deceniu nu este foarte mare. Cu toate acestea, valoarea este semnificativă din punct de vedere statistic, au scris membrii echipei de cercetare. Ei mai spun că și vaporii de apă şi norii din atmosferă ar fi contribuit la modificărilor albedoului, adică reflectivitatea suprafeţelor, la nivelul suprafeţei Pământului. Noul studiu sugerează că rolul norilor în menţinerea simetriei luminozităţii emisferelor terestre ar putea fi mai limitat decât se credea anterior, potrivit Yahoo.

Gheaţa şi zăpada reflectă mai multă radiaţie solară decât rocile sau apa. Conform noului studiu, scăderea concentraţiei de gheaţă marină şi a stratului de zăpadă în emisfera nordică a contribuit la întunecarea atmosferei. Din cauza schimbărilor climatice, în mare parte produse de poluarea industrială, de defrișările la scară largă și emisiile de carbon, ghețarii de la ambii poli se topesc, și astfel, Pământul ajunge să reflecte mai puțină lumină solară.

Consecințele pot fi devastatoare

Cercetătorii au explicat tendinţa observată afirmând că, în emisfera nordică, poluarea cu particule fine a scăzut semnificativ datorită măsurilor de protecţie a mediului, cum ar fi cele adoptate în Europa, Statele Unite şi China. Pe de altă parte,  în emisfera sudică, incendiile de vegetaţie din Australia şi erupţia vulcanului Hunga Tonga din sudul Pacificului în 2021 şi 2022 au dus la o cantitate mai mare de aerosoli.

Pe termen lung, fiindcă zilele vor tinde să devină mai întunecate în emisfera nordică, oamenii vor ajunge să consume mai multă energie electrică pentru a asigura iluminatul în spațiile de birouri pe durata zilei: va crește consumul de energie și resurse, facturile la electricitate vor fi mai mari, ia pentru mediu, efectele vor fi devastatoare.

Termenul de „epocă întunecată,” utilizat și în trecut

Termenul de „Epoca Întunecată” a fost utilizat în istoriografie de către istorici pentru Europa în perioada secolelor 5-10 d.Hr., de după prăbușirea Imperiului Roman de Apus. Era o epocă caracterizată prin declin economic, cultural și intelectual la modul generalizat, în Europa vestică. Francesco Petrarca, un prozator și cărturar italian, caracterizase perioada post-romană ca fiind „întunecată”, deoarece era în contrast cu „strălucirea antichității clasice”.

Termenul a fost utilizat de istoric și pentru perioada secolelor 11 – 8 î.Hr., de după prăbușirea civilizațiilor epocii bronzului în urma invaziei „popoarelor mării”, rezultând  prăbușirea Imperiului Hitit, a civilizației miceniene, precum și declinul Noului Regat Egiptean și a Imperiului Asirian.  Din acest interval nu prea au fost găsite izvoare scrise, de aceea istoria grecilor cuprinde și o perioadă cunoscută în istoriografie drept „epoca întunecată a Greciei”.

Termenul ar putea fi utilizat din nou, sub forma de „epoca întunecată digitală”, când toate documentele, actele de identitate, bazele de date și înregistrările audio-video s-ar putea pierde pentru totdeauna din cauza unei pene de curent la nivel global, cauzată de un EMP ca urmare a furtunilor solare sau a unui război mondial. Potrivit The Consersation, această epocă deja a început, de când tot mai multe site-uri și platforme de socializare dispar de pe internet, fiind fie închise, fie datele acestora nu fac față actualizărilor. Sunt vizate și informațiile de pe dischete, jocurile video și filmele de pe cd-uri sau dvd-uri, care odată ce se erodează cu trecerea timpului, datele devin corupte, compromise sau pierdute pentru totdeauna.

