Un studiu dezvăluie ce visează oamenii chiar înainte de a muri și există un tipar clar

Uși, scări, lumini și reuniuni: un studiu colectează experiențele pe care le povestesc pacienții în ultimele lor zile, scrie La Razon

Un studiu realizat în Italia și publicat în revista Death Studies sugerează că multe persoane aflate în stadiu terminal au vise și viziuni intense în zilele premergătoare morții.

Conform specialiștilor în îngrijiri paliative consultați, acesta nu este un incident izolat, ci mai degrabă un fenomen destul de comun ce poate apărea atât în ​​timpul somnului, cât și în timp ce pacientul este treaz.

Cercetarea se bazează pe un sondaj realizat pe 239 de specialiști, inclusiv medici, asistente medicale, psihologi și voluntari, care au colectat astfel de relatări în practica lor zilnică. Din aceste mărturii, autorii identifică tipare destul de clare în conținutul acestor experiențe.

Cea mai frecventă este reîntâlnirea cu cei dragi decedați, precum partenerii, părinții sau rudele apropiate și chiar animalele de companie. În unele cazuri, aceste figuri transmit mesaje directe, cum ar fi despărțirile sau frazele de anticipare. Alături de acestea, apar și imagini mai simbolice, precum niște uși deschise, scări sau spații pline de lumină, care evocă ideea de tranziție sau trecere către o altă stare.

Astfel, cercetătorii cred că aceste experiențe pot juca un rol semnificativ la nivel emoțional. Prin intermediul acestui limbaj mai simbolic, pacienții par să proceseze ceea ce trăiesc și să exprime temeri, dorințe sau probleme nerezolvate atunci când este dificil să o facă direct.

În majoritatea cazurilor, aceste viziuni sunt descrise ca fiind reconfortante sau liniștitoare și ajută la reducerea anxietății în această etapă finală. Chiar și așa, nu este întotdeauna cazul: aproximativ unul din zece episoade este tulburător, cu imagini mai tulburătoare pe care experții le leagă de durere, frică sau conflicte emoționale nerezolvate.

Autorii mai subliniază că aceasta nu este o dovadă a ceea ce se întâmplă după moarte, ci mai degrabă un fenomen observat în domeniul îngrijirilor paliative. Tot autorii subliniază că o mai bună înțelegere a acestor experiențe poate ajuta la oferirea pacienților un sprijin mai plin de compasiune în ultimele lor zile.

