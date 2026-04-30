Singura țară din lume fără capitală. Care este motivul. O istorie mai puțin cunoscută.

Cele mai multe țări își aleg o capitală, pentru a centraliza guvernul, scrie jagranjosh.com. Totuși, există o țară care nu are capitală.

Singura țară fără capitală din lume este Nauru, o mică națiune din Oceanul Pacific.

Este cea mai mică republică din lume și are o populație de doar 10.000 de locuitori.

Centrul guvernamental al Nauru este Yaren, dar nu și capitala oficială a țării.

În locul unei capitale oficiale, Nauru gestionează toate activitățile guvernului din diverse orașe ale țării.

Nauru este recunoscută de ONU ca națiune independentă, în ciuda faptului că nu are o capitală.

Nauru acoperă o suprafață de 21 km pătrați din Pacific.

Guvernul din Nauru este unul absolut funcțional, cu oficiali aleși, ministere și servicii publice.

Clădirile guvernamentale, precum Parlamentul din Nauru și alte instituții-cheie se află în districtul Yaren, care funcționează ca o capitală.

De ce Nauru nu are o capitală oficială

Lipsa unei capitale a Nauru este strâns legată de dimensiunea redusă a țării și structura simplă a guvernului.

Insula are o lățime mai mică de 3 kilometri, așa că nicio zonă nu poate fi clar separată de restul ca fiind capitală.

Din punct de vedere istoric, Nauru a fost o colonie britanică, până la proclamarea independenței în 1968, dar nu a adoptat niciodată o capitală.

Guvernul s-a format însă în jurul Yaren-ului, unde sunt și clădirile administrative.

De-a lungul timpului, Yaren a devenit capitala de facto a Nauru.

Autorul recomandă: