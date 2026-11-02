Tensiune maximă în Orientul Mijlociu. Aliații Statelor Unite din Golf se pregătesc pentru un atac „scurt, dar intens” împotriva Iranului după alegerile americane

Aliații Statelor Unite din Golf se pregătesc pentru o operațiune militară „scurtă, dar intensă” împotriva Iranului, în contextul în care un potențial val de atacuri este așteptat să înceapă după alegerile din Statele Unite de marți. Reluarea ostilităților ar declanșa un cerc vicios de represalii împotriva infrastructurii economice și civile din țările arabe, relatează Wall Street Journal.

Președintele Donald Trump a semnalat public de mai multe ori că nu va ordona atacuri înainte de alegeri, însă oficialii din Golf au fost avertizați că o campanie aeriană masivă ar putea fi lansată după data de 4 noiembrie.

Timp de luni de zile, administrația Trump și mediatorii arabi au depus o serie de eforturi pentru a pune capăt conflictului, însă lipsa de progres, coroborată cu amenințările SUA și Iranului sporesc îngrijorările în regiune.

Discuțiile pe principalul canal diplomatic, mediate de Qatar, sunt blocate în jurul stabilirii dacă SUA sau Iranul ar trebui să fie primii care fac concesii pentru a avansa negocierile, au declarat mediatorii.

Statele din Golf sunt din ce în ce mai alarmate de faptul că s-ar putea confrunta cu atacuri iraniene mai distructive decât în punctul culminant al războiului din martie. Iranul nu are puterea de foc necesară pentru a atenua atacurile aeriene americane și israeliene și a adoptat o strategie de creștere rapidă a mizei în orice schimb de replici, atacând vecinii săi mai vulnerabili din Golful Persic.

Între timp, Pentagonul și-a reînnoit stocurile de muniție din Orientul Mijlociu și pregătește bombardiere strategice și avioane de vânătoare. De asemenea, spre regiune se îndreaptă un al treilea grup de atac coordonat de un portavion american și un sistem de apărare Patriot transferat din Texas. În total, SUA au dislocați în regiune trei portavioane, 17 nave militare și peste 20.000 de militari și sunt pregătite să lanseze un atac în decurs de doar 96 de ore de la ordinul președintelui.

Trump înclină spre un atac de amploare după alegerile de marți, care ar putea viza infrastructura și siturile nucleare iraniene, dar i-a spus prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu sâmbătă, într-o convorbire telefonică, că dorește mai întâi să ofere eforturilor diplomatice o șansă de succes, au declarat persoane familiarizate cu apelul. În același timp, apelul telefonic a urmat discuțiilor de la Casa Albă cu comandanți superiori ai armatei privind reluarea acțiunilor militare.

Declarațiile președintelui american sunt de multe ori ambivalente. Pe de o parte, sunt momente în care vorbește despre negocieri diplomatice și șansa dialogului. Pe de altă parte, în unele cazuri lansează amenințări serioase cu privire la reluarea conflictului.

De asemenea, Netanyahu a făcut presiuni asupra atacurilor imediat după alegerile intermediare americane, iar armata israeliană a pregătit planuri de atac și este în alertă maximă.

Printre posibilele ținte menționate de Trump se numără și muntele iranian Koulang, cunoscut și sub numele de „Muntele Ciocanul”, sub care se presupune că s-ar afla un complex nuclear. Muntele este situat în provincia Isfahan, la aproximativ 200 de kilometri sud de Teheran, în apropierea unui alt obiectiv nuclear din Natanz.

Oficialii iranieni au declarat în weekend că răspunsul lor la orice atac va fi nelimitat. Cu toate acestea, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Teheranul este dispus să continue discuțiile.

„Încercăm să rezolvăm problema prin dialog. În acest sens, liderul suprem al revoluției a acordat și guvernului anumite puteri”, a declarat el fără a oferi mai multe detalii, a relatat luni agenția de știri IRNA, administrată de stat.

În toată această expectativă, Qatarul și Emiratele Arabe Unite au desfășurat exerciții de securitate, inclusiv pe aeroporturi, iar participanții la o conferință de securitate din Abu Dhabi și-au scurtat șederile la recomandarea guvernelor lor. Școlile din capitala Arabiei Saudite, care este, de asemenea, atacată de militanții Houthi din Yemen, susținuți de Iran, vor rămâne online săptămâna aceasta.