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Câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Bulgaria, Iliana Iotova, promite o nouă relație cu Rusia. Ce spune despre „fratele cel mare” al bulgarilor

Câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Bulgaria, Iliana Iotova, promite o nouă relație cu Rusia. Ce spune despre „fratele cel mare” al bulgarilor
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Iliana Iotova a câștigat alegerile prezidențiale din Bulgaria și a devenit astfel prima femeie aleasă în această funcție cu un mandat complet în istoria țării. Susținută de fostul președinte și actualul premier, Rumen Radev, Iotova s-a impus în turul al doilea de scrutin în fața pro-europeanului Andrey Gyurov cu un discurs axat pe relansarea dialogului cu Federația Rusă și opoziția față de sprijinul militar pentru Ucraina.

Între Bulgaria și Rusia există o apropiere profundă definită prin sintagmele „fratele mai mare”, cu referire la Rusia, și „fratele mai mic”, apelativul pentru Bulgaria.

Iotova și-a construit campania electorală ca „președinta păcii” și a promis să ofere o atitudine mai echilibrată față de Rusia și să fie sceptică cu privire la continuarea ajutorului militar acordat Ucrainei. De asemenea, aceasta a cerut Bulgariei să fie mai puțin obedientă față de Uniunea Europeană și a pledat pentru reluarea dialogului cu Kremlinul și ridicarea sancțiunilor internaționale.

„Dacă spui da la orice, așa cum a fost cazul Bulgariei timp de decenii, nu ai voce… dar lucrurile s-au schimbat mult, vremurile s-au schimbat și în UE”, a spus Iotova într-o dezbatere televizată cu Andrey Gyurov.

Într-un interviu acordat pe YouTube pe 30 octombrie unor doi comentatori pro-ruși, Iotova a precizat că nu vede Rusia ca pe un stat inamic și speră că aceasta va participa la viitoarea arhitectură de securitate a Europei.

De asemenea, Rumen Radev a precizat duminică seara, după afișarea rezultatelor preliminare, că „bulgarii au ales viitorul în locul trecutului, au ales pacea, stabilitatea, normalitatea”.

În timpul campaniei sale electorale, Iotova a fost criticată, alături de prim-ministrul Rumen Radev, pentru că au rămas tăcuți în privința atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, inclusiv cele din zona economică a Bulgariei.

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