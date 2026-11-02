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Partidul lui Benjamin Netanyahu cere amânarea certificării alegerilor parlamentare din Israel și invocă „interferențe străine”. Cererea, respinsă de Comitetul Electoral

Partidul lui Benjamin Netanyahu cere amânarea certificării alegerilor parlamentare din Israel și invocă „interferențe străine”. Cererea, respinsă de Comitetul Electoral
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Likud, partidul condus de premierul Benjamin Netanyahu, încearcă să amâne certificarea rezultatelor oficiale ale alegerilor parlamentare din 27 octombrie, în timp ce partidul continuă să susțină că votul a fost „furat” de partidele arabe.

Cererea de amânare a certificării rezultatelor vine pe fondul unei anchete privind suspiciunile de interferență străină în alegerile din 27 octombrie, despre care Comitetul Electoral Central (CEC) a subliniat că nu sunt suficiente date pentru a anula alegerile.

Luni, avocatul partidului Likud și membrul CEC, Ilan Bombach, i-a scris președintelui comisiei, judecătorul Noam Sohlberg, pentru a solicita o întâlnire urgentă a conducerii comisiei înainte de certificarea votului, pentru a se asigura că toți membrii sunt la curent cu „suspiciunile grave de interferență străină”.

„Gravitatea suspiciunilor, combinată cu lipsa de claritate cu privire la natura și amploarea lor, nu permite președinției și Comitetului Electoral Central să publice rezultatele certificate, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, i-a scris Bombach lui Sohlberg, conform unei copii a scrisorii obținute de Canalul 12.

Sohlberg a respins cererea lui Bombach de a amâna certificarea rezultatelor, care trebuia făcută în termen de cel mult opt zile de la alegeri, pe motiv că „Comitetul Electoral Central nu are autoritatea de a reține certificarea rezultatelor și nici nu are autoritatea de a interveni într-o anchetă în curs”.

Între timp, membrul CEC, Vladimir Beliak, răspunde solicitării lui Bombach de a organiza o ședință urgentă a conducerii comitetului, subliniind că ședința respectivă este deja programată pentru miercuri, la ora 9:00.

Ca răspuns la eforturile Likud de a amâna certificarea votului, președintele Yashar, Gadi Eisenkot, îl acuză pe Netanyahu și partidul său de o „campanie distructivă și violentă de delegitimizare a rezultatelor alegerilor”.

Aceste eforturi, spune Eisenkot, reprezintă „un atac direct asupra democrației israeliene” și o dovadă a „pericolului grav reprezentat de continuarea domniei lui Likud și Netanyahu”.

„Această ofensivă actuală este ultima soluție a celor care înțeleg magnitudinea înfrângerii pe care au suferit-o”, spune Eisenkot.

Partidul lui Netanyahu susține, pe de altă parte, că Eisenkot încearcă să împiedice „adevărul să iasă la iveală cu privire la gravele suspiciuni… privind contaminarea alegerilor israeliene de către elemente străine”.

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