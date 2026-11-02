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Kelemen Hunor afirmă că rămas „perplex”, atunci când i-a văzut pe social democrați la botezul lui Alfred Simonis. Ce reproșează liderul UDMR

Ruxandra Radulescu
Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO - ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)
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Liderul UDMR Kelemen Hunor a comentat luni seară la Euronews botezul fiului lui Alfred Simonis, la care au participat și lideri PSD. Hunor susține că a rămas „perplex”, atunci când a văzut imaginile de la petrecere și i-a criticat pe social democrați, pe motiv că ar fi afișat un comportat „arogant”.

„Am rămas perplex când am văzut câteva imagini și câteva comentarii. Nu se face așa ceva”, a declarat liderul UDMR.

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Ce reproșează liderul UDMR social democraților

Liderul UDMR a recunoscut, însă, că subiectul a fost instrumentalizat politic. Acesta a subliniat că politicienii trebuie să fie atenți la modul în care se afișează și la mesajul transmis, având în vedere contextul economic dificil, resimțit de românii de rând.

„Eu cred că oamenii politici trebuie să înțeleagă un singur lucru. Nu poți să spui anumite chestiuni și să te comporți întru totul diferit. Să te afișezi într-o anumită postură când tu, de fapt, conduci o țară care în acest moment, într-adevăr, are o problemă serioasă cu economia și fiecare cetățean simte acest lucru”, a declarat Kelemen Hunor.

„Eu înțeleg furia oamenilor și nervozitatea oamenilor”

Kelemen Hunor a declarat că înțelege nemulțumirea oamenilor față de comportamentul politicienilor, pe care l-a considerat „arogant”.

„Nu e cazul pentru astfel de evenimente. Să te afișezi atât de arogant față de toată țara. Eu înțeleg furia oamenilor și nervozitatea oamenilor. Dacă atâta au putut ei, acum eu ce să spun? Mă mir și eu”, a declarat Kelemen Hunor.

Petrecerea de botez a fiului lui Alfred Simonis, criticată de adversarii politici ai PSD

Petrecerea care a provocat controverse a avut loc sâmbătă seară, 31 octombrie 2026, la Timișoara, cu ocazia botezului celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, evenimentul a reunit numeroase personalități din PSD, inclusiv membri ai Guvernului și reprezentanți ai conducerii partidului. Nașul copilului a fost chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, care are o relație apropiată cu familia Simonis, fiind și nașul de cununie al cuplului.

Printre participanți s-au numărat fostul premier Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Florin Manole, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

Unul dintre momentele importante ale serii a fost spectacolul susținut de cântărețul italian Al Bano, cunoscut pentru piese precum „Felicità” și „Ci sarà”.

Imaginile apărute ulterior în spațiul public au provocat reacții critice, inclusiv din partea adversarilor politici ai PSD. Gândul a relatat că Dominic Fritz, liderul USR, a ironizat ținutele costisitoare afișate de unii dintre participanți și de partenerele acestora.

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