Prima pagină » Știri externe » S-a oprit să plătească o taxă de drum în timp ce era urmărit de poliție. Momentul surprins de camerele de supraveghere

S-a oprit să plătească o taxă de drum în timp ce era urmărit de poliție. Momentul surprins de camerele de supraveghere

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un șofer din Malaysia a găsit un moment cât se poate de nepotrivit să respecte regulile de circulație. În timp ce era urmărit de poliție, bărbatul a oprit la o stație de taxare ca să achite taxa de autostradă. Scena, surprinsă de camerele de supraveghere, a stârnit amuzamentul internauților și a devenit virală pe rețelele sociale. Motivul pentru care poliția voia să-l oprească este că ar fi folosit telefonul mobil la volan, conform UtusanTV.

Șoferul a încercat să scape după ce a fost prins cu telefonul la volan

Incidentul a avut loc într-un cartier din sudul orașului Kuala Lumpur, capitala Malaysiei. Polițiștii se aflau într-un patrulaj de rutină când au observat că un bărbat folosea telefonul mobil în timp ce conducea. Poliția a vrut să-l tragă pe dreapta, dar șoferul a refuzat și a accelerat. În timpul „cursei”, acesta a lovit mai multe vehicule, dar nu a renunțat la încercarea de a-și pierde urma polițiștilor.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

A oprit la taxare în plină urmărire și a încercat să plătească prin Touch ’n Go

Momentul cel mai neașteptat a venit la o stație de taxare. Deși era urmărit de poliție, șoferul a oprit mașina și a încercat să achite taxa de autostradă folosind sistemul electronic Touch ’n Go.

În videoclipul devenit viral se poate observa cum un agent de poliție coboară din mașină, vine la geamul șoferului și il trage de mână. Bărbatul nu s-a lăsat însă prins atât de ușor. A pornit din nou motorul, a rupt bariera de la stația de taxare și și-a continuat fuga.

Testul antidrog a indicat prezența metamfetaminei

Urmărirea s-a încheiat în Cyberjaya, oraș din Malaysia, unde polițiștii au reușit în cele din urmă să îl captureze pe șofer. Potrivit presei locale, bărbatul avea 41 de ani.

Testul preliminar de urină a indicat prezența metamfetaminei în organism. Astfel, o oprire aparent banală s-a transformat într-un episod neobișnuit, care a atras atenția pe social media.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Miniștrii și parlamentarii germani au fost atenționați că telefoanele fabricate de Apple au fost atacate cibernetic
19:29
Miniștrii și parlamentarii germani au fost atenționați că telefoanele fabricate de Apple au fost atacate cibernetic
TURISM O companie aeriană anunță înghețarea salariilor angajaților și majorarea biletelor pentru anul 2027 din cauza războiului din Orientul Mijlociu
19:16
O companie aeriană anunță înghețarea salariilor angajaților și majorarea biletelor pentru anul 2027 din cauza războiului din Orientul Mijlociu
CONTROVERSĂ Rusia s-a retras oficial din Convenția europeană împotriva torturii și pune capăt monitorizării închisorilor de pe teritoriul său
19:02
Rusia s-a retras oficial din Convenția europeană împotriva torturii și pune capăt monitorizării închisorilor de pe teritoriul său
NEWS ALERT Războiul polonez continuă. Donald Tusk insistă ca judecătorii aleși de Parlament pentru Curtea Constituțională să fie recunoscuți de președintele Karol Nawrocki
18:06
Războiul polonez continuă. Donald Tusk insistă ca judecătorii aleși de Parlament pentru Curtea Constituțională să fie recunoscuți de președintele Karol Nawrocki
CONTROVERSĂ Un fost ministru israelian născut la Chișinău susține ca Eisenkot să devină premierul Israelului și exclude orice înțelegere cu Netanyahu
17:58
Un fost ministru israelian născut la Chișinău susține ca Eisenkot să devină premierul Israelului și exclude orice înțelegere cu Netanyahu
VIDEO Regele Charles, ud până la piele în Caraibe. Imaginile în care gesticulează nervos au devenit virale
17:15
Regele Charles, ud până la piele în Caraibe. Imaginile în care gesticulează nervos au devenit virale
Mediafax
Le Monde: România, pe lista țintelor Rusiei. Ce obiective strategice au fost vizate
Digi24
De ce s-ar fi prăbușit avionul privat cu 9 persoane la bord în Florida. Explicațiile unui pilot
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Adevarul
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
Mediafax
Vin facturi mai mari la energie? Ce spune noul ministru al Energiei despre iarna care începe
Click
Toma Cuzin, posibilă condamnare cu executare. Specialist: „Riscul este real”
Digi24
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
Cancan.ro
Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Activitatea fizică ne-ar putea reduce riscul genetic de depresie, indică un nou studiu
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Spania
Cum să economisești bani?! Două metode simple: „Funcționează bine!”
ȘTIINȚĂ Temperatura normală a corpului uman nu mai este de 37°C? Studiile care arată că valorile au scăzut în ultimii 150 de ani. Ce au descoperit cercetătorii despre această schimbare
19:44
Temperatura normală a corpului uman nu mai este de 37°C? Studiile care arată că valorile au scăzut în ultimii 150 de ani. Ce au descoperit cercetătorii despre această schimbare
FLASH NEWS Procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, trimiși în judecată pentru trafic de influență și cercetare abuzivă. Cum și-ar fi amenințat victimele
19:29
Procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, trimiși în judecată pentru trafic de influență și cercetare abuzivă. Cum și-ar fi amenințat victimele
FLASH NEWS A 35-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii i-au rămas alături în ciuda ploii și a frigului. Mulțimea scandează: „Dosare fabricate, fapte inventate!”
19:26
A 35-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii i-au rămas alături în ciuda ploii și a frigului. Mulțimea scandează: „Dosare fabricate, fapte inventate!”
FLASH NEWS SRI anunță semnarea unui protocol cu o instituție importantă din SUA pentru schimb de informații privind zborurile civile. Ambasadorul american a semnat memorandumul
19:19
SRI anunță semnarea unui protocol cu o instituție importantă din SUA pentru schimb de informații privind zborurile civile. Ambasadorul american a semnat memorandumul
FLASH NEWS Alexandru Rogobete anunță că va participa la deschiderea Concursului Național de Rezidențiat. Aproape 10.000 de candidați se luptă pentru 5.483 de locuri și posturi
19:07
Alexandru Rogobete anunță că va participa la deschiderea Concursului Național de Rezidențiat. Aproape 10.000 de candidați se luptă pentru 5.483 de locuri și posturi
FLASH NEWS Crin Antonescu îi acuză de ipocrizie pe liberali și useriști și susține că sunt necredibili în opoziție după ce abia au plecat de la putere: ”Este absolut penibil”
18:53
Crin Antonescu îi acuză de ipocrizie pe liberali și useriști și susține că sunt necredibili în opoziție după ce abia au plecat de la putere: ”Este absolut penibil”

Cele mai noi

Trimite acest link pe