S-a oprit să plătească o taxă de drum în timp ce era urmărit de poliție. Momentul surprins de camerele de supraveghere

Un șofer din Malaysia a găsit un moment cât se poate de nepotrivit să respecte regulile de circulație. În timp ce era urmărit de poliție, bărbatul a oprit la o stație de taxare ca să achite taxa de autostradă. Scena, surprinsă de camerele de supraveghere, a stârnit amuzamentul internauților și a devenit virală pe rețelele sociale. Motivul pentru care poliția voia să-l oprească este că ar fi folosit telefonul mobil la volan, conform UtusanTV.

Șoferul a încercat să scape după ce a fost prins cu telefonul la volan

Incidentul a avut loc într-un cartier din sudul orașului Kuala Lumpur, capitala Malaysiei. Polițiștii se aflau într-un patrulaj de rutină când au observat că un bărbat folosea telefonul mobil în timp ce conducea. Poliția a vrut să-l tragă pe dreapta, dar șoferul a refuzat și a accelerat. În timpul „cursei”, acesta a lovit mai multe vehicule, dar nu a renunțat la încercarea de a-și pierde urma polițiștilor.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

A oprit la taxare în plină urmărire și a încercat să plătească prin Touch ’n Go

Momentul cel mai neașteptat a venit la o stație de taxare. Deși era urmărit de poliție, șoferul a oprit mașina și a încercat să achite taxa de autostradă folosind sistemul electronic Touch ’n Go.

În videoclipul devenit viral se poate observa cum un agent de poliție coboară din mașină, vine la geamul șoferului și il trage de mână. Bărbatul nu s-a lăsat însă prins atât de ușor. A pornit din nou motorul, a rupt bariera de la stația de taxare și și-a continuat fuga.

Testul antidrog a indicat prezența metamfetaminei

Urmărirea s-a încheiat în Cyberjaya, oraș din Malaysia, unde polițiștii au reușit în cele din urmă să îl captureze pe șofer. Potrivit presei locale, bărbatul avea 41 de ani.

Testul preliminar de urină a indicat prezența metamfetaminei în organism. Astfel, o oprire aparent banală s-a transformat într-un episod neobișnuit, care a atras atenția pe social media.