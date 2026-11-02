Alfred Simonis, reacție ironică după valul de critici provocat de petrecerea PSD din weekend. Ce a spus despre cei care „au pândit” petrecerea

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a reacționat ironic după valul de critici apărut în spațiul public în urma petrecerii de botez organizate de acesta la Timișoara. Simonis i-a ironizat pe jurnaliștii care „au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze” imaginile de la petrecerea la care au participat mai mulți lideri din PSD.

Alfred Simonis a spus la începutul unei ședințe că weekend-ul a fost greu nu doar pentru cei care au fost în sală la eveniment, ci și pentru cei aflați în afară.

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„Bună dimineața, după un weekend greu, după cum bine știți. Dar nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, a fost un weekend greu, ci și pentru ceilalți. Au stat la pândă, au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze. Deci un weekend greu pentru toată lumea. Suntem foarte obosiți și unii, și alții”, a declarat Alfred Simonis, luni, potrivit imaginilor postate de Vocea Timișului.

În mod deosebit s-a remarcat Sorina Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu, care a mers la petrecere îmbrăcată cu o haină despre care presa a scris că ar fi de șinșilă și ar fi costat peste 15.000 de euro. Ciolacu a declarat ulterior că accesoriul a fost achiziționat cu 500 de euro dintr-un bazar din Istanbul, iar Gândul a relatat că reprezentanții magazinului au făcut o postare pe Instagram în care au confirmat valoarea reală și au publicat și o serie de imagini cu șalul de blană, devenit viral.

Botezul fiului lui Alfred Simonis a reunit liderii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu a fost naș, iar Al Bano a cântat la petrecere

Petrecerea care a provocat controverse a avut loc sâmbătă seară, 31 octombrie 2026, la Timișoara, cu ocazia botezului celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, evenimentul a reunit numeroase personalități din PSD, inclusiv membri ai Guvernului și reprezentanți ai conducerii partidului. Nașul copilului a fost chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, care are o relație apropiată cu familia Simonis, fiind și nașul de cununie al cuplului.

Printre participanți s-au numărat fostul premier Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Florin Manole, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila. Unul dintre momentele importante ale serii a fost spectacolul susținut de cântărețul italian Al Bano, cunoscut pentru piese precum „Felicità” și „Ci sarà”.

Dominic Fritz a ironizat petrecerea PSD

Imaginile apărute ulterior în spațiul public au provocat reacții critice, inclusiv din partea adversarilor politici ai PSD. Gândul a relatat că Dominic Fritz, liderul USR, a ironizat ținutele costisitoare afișate de unii dintre participanți și de partenerele acestora.

„Nu am fost invitaţi şi nici nu am venit cu garderobă potrivită pentru asta. Nu avem aşa ceva, că în primul rând nu avem bani, adică nu sumele lor. Dar suntem foarte curioşi de unde îi au ei”, a spus Dominic Fritz, duminică, într-o conferință de presă.

Grindeanu: „Înțeleg criticile în contextul social dificil al țării”

Controversele l-au determinat și pe Sorin Grindeanu să ofere explicații publice. Liderul PSD a declarat luni, 2 noiembrie, că înțelege criticile apărute în urma evenimentului și că regretă percepția creată în rândul românilor afectați de măsurile de austeritate.