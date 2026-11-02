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Radu Dinel Miruță se războiește cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook. Fostul oficial USR lansează un atac la adresa întregului Cabinet Niculescu

Ruxandra Radulescu
Radu Dinel Miruță se războiește cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook. Fostul oficial USR lansează un atac la adresa întregului Cabinet Niculescu
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Radu Dinel Miruță l-a atacat într-o postare pe Facebook, luni seară, pe actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, după ce oficialul a publicat o serie de imagini cu mâncarea primită de pacienți la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Ministrul demis al Apărării s-a arătat contrariat de faptul că Rogobete a postat imagini din perioade diferite ale anului și l-a acuzat că ar fi doar o strategie de imagine.

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„AȘA DA! Felicitări Ministerului Sănătății! 🙂
Am aflat azi de la dl ministru că în spitalele românești pacienții mănâncă zilnic salam, șuncă, trei feluri de brânză, friptură, sarmale cu smântână, cozonac, prăjitură, banană și ou roșu.
Ou roșu. Zilnic. Cu alte cuvinte, la Craiova e Paște în fiecare zi. Hristos a înviat, pacienții s-au externat cu colesterol”, a scris Miruță pe social-media.

Radu Dinel Miruță aruncă săgeți la adresa Olguței Vasilescu

E relevant de menționat că imaginile postate de ministrul Sănătății sunt de la românii care au răspuns apelului acestuia de a trimite poze cu meniurile din spitale. Rogobete a subliniat că solicită atât exemple pozitive, cât și negative.

Cu toate acestea, Radu Miruță a ținut să-l acuze pe actualul ministru al Sănătății că se folosește de imaginile respective ca o strategie de PR politic. Având în vedere că fotografiile postate sunt de la o instituție medicală din Craiova, Miruță nu a ratat șansa să arunce săgeți și la adresa primăriței Olguța Vasilescu.

„Domnule Rogobete, dacă vreți să aflați cum se mănâncă în spitale, nu-i cereți poze la telefon Olguței Vasilescu. Mergeți neanunțat, într-o marți oarecare, la prânz. Fără cozonac.

După ridicolul observat, domnul ministru editează textul şi ne liniștește că pozele sunt „din diferite perioade ale anului”. Perfect corect: una de Paște, una de Crăciun și, dacă mai căutăm, poate găsim și una de Revelion, cu șampanie la perfuzie”, a mai scris Miruță în postare.

Miruță recunoaște că nu a fost la instituția medicală pe care o critică

Fostul oficial a recunocut că nu a fost la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova pentru a verifica situația reală și a afirmat că își bazează critica virulentă doar pe imaginea cu „oul roșu de Paște”.

„PS: Nici eu n-am fost în vizită. Doar am văzut oul”, a menționat Miruță.

Miruță critică tot Guvernul Niculescu

De asemenea, Radu Dinel Miruță, proaspăt înlocuit de la șefia Ministerului Apărării, după demiterea Guvernului Bolojan, a încheiat postarea cu un atac la adresa întregului Cabinet Niculescu, fără a aduce, însă, vreun argument.

„Aștept cu sufletul la gură următoarele postări:
Școlile românești sunt excelente (poză de la festivitatea de absolvire)
Drumurile sunt impecabile (poză de pe autostrada din Germania)
Pensiile sunt mari (poză cu al 13-lea salariu al unui membru numit din pix în vreun consiliu gras de administrație, fără vreun indicator de performanță)”, a mai adăugat Radu Miruță.

Ce a postat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Postarea care l-a intrigat pe Radu Miruță, actualul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete își manifestea aprecierea față de profesionalismul managerilor de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în ceea ce privește hrana pacienților.

„AȘA DA! Felicitări echipei Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova!
Exemplele pozitive merită apreciate și promovate!
Respectul față de pacient se vede și în lucrurile simple, în grija pentru fiecare detaliu și în modul în care sunt asigurate condițiile de spitalizare.


Acolo unde lucrurile sunt făcute bine, oamenii merită felicitați!
PS: Nu am fost in vizită, sunt primite dupa
apelul facut de mine! Fotografii si meniuri din diferite perioade ale anului!”, a afirmat Rogobete pe Facebook.

Bugetul de la Ministerul Sănătății, suplimentat cu 8,3 miliarde de lei, după învestirea Guvernului Niculescu

În urmă cu trei zile, Alexandru Rogobete a anunțat că bugetul pentru Ministerul Sănătății a fost suplimentat cu 8,3 miliarde de lei, în urma rectificării bugetare, aprobate în cadrul ședinței de guvern.

Amintim că, pe vremea Guvernului demis, Bolojan, situația din spitalele din România ajunsese într-un punct critic. Managerii instituțiilor medicale avertizau că nu mai există fonduri pentru medicamente esențiale și materia primă de bază, fapt care duce la compromiterea actului medical.

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