SUA fac pași spre anexarea oficială a Groenlandei. Primul proiect a fost introdus de republicani în Congresul american

În Camera Reprezentanților a Statelor Unite a fost introdus un proiect de lege privind anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat al acesteia. Documentul autorizează președintele să anexeze sau să cumpere Groenlanda de la Danemarca, pentru a controla zona Arctică.

Greenland Annexation and Statehood Act, proiect ce-i dă mână liberă lui Trump pentru Groenlanda

În Statele Unite a fost introdusă o inițiativă legislativă în Camera Reprezentanților, care este menită să faciliteze achiziționarea sau anexarea Groenlandei, pe fondul retoricii tot mai intense a președintelui Donald Trump privind extinderea teritorială a Statelor Unite. Proiectul de lege Greenland Annexation and Statehood Act, lansat pe 12 ianuarie de către republicanul din Florida, Randy Fine, este cel mai ambițios de până acum, deoarece propune direct statutul de stat membru al SUA.

Totodată, legea îi oferă președintelui autoritatea de a întreprinde orice demers necesar, inclusiv negocieri cu Danemarca, pentru a dobândi Groenlanda ca teritoriu al SUA. Mai mult, se prevede accelerarea procesului pentru ca Groenlanda să devină cel de-al 51-lea stat al federației, comparabil cu statutul Alaskăi. Randy Fine susține că măsura este vitală pentru securitatea națională și pentru a asigura dominația americană în Arctica, în fața Rusiei și Chinei.

Groenlanda este „un atu vital pentru securitatea” SUA

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care ne putem permite să-l ignorăm – este un atu vital pentru securitatea națională”, a declarat congresmanul Fine. „Oricine controlează Groenlanda controlează rutele maritime cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite. America nu poate lăsa acest viitor în mâinile unor regimuri care ne disprețuiesc valorile și încearcă să ne submineze securitatea.”

„Prea mult timp, conducerea americană a stat deoparte, în timp ce adversarii noștri ne-au erodat dominația geopolitică”, a continuat congresmanul Fine. „Proiectul meu de lege va proteja patria noastră, va asigura viitorul nostru economic și va garanta că America – nu China sau Rusia – stabilește regulile în Arctica. Așa arată conducerea și puterea americană.”

Au mai existat proiecte similare în SUA

Proiectul de lege Make Greenland Great Again Act, introdus în ianuarie 2025 de către reprezentantul Andy Ogles, permitea la nivel formal președintelui să negocieze achiziționarea insulei cu Regatul Danemarcei. Un alt proiect de lege, Red, White and Blueland Act, introdus de Buddy Carter, propunea redenumirea oficială a Groenlandei în „Red, White, and Blueland” odată ce va intra sub control american.

Donald Trump are „fantezii” cu privire la Groenlanda

Casa Albă a confirmat că discută opțiuni pentru „dobândirea Groenlandei”, inclusiv posibilitatea utilizării armatei dacă o înțelegere diplomatică eșuează. Drept răspuns, premierul Groenlandei a cerut încetarea acestor „fantezii de anexare”, iar premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat că o astfel de acțiune ar putea marca sfârșitul NATO.

Intenția lui Trump de a prelua Groenlanda se lovește de opoziție din partea multor republicani

Chiar și în rândul republicanilor există critici care consideră aceste amenințări de anexare forțată a unui aliat NATO ca fiind „inutil de periculoase”. În prezent, deși proiectele au fost introduse în Camera Reprezentanților, ele se confruntă cu o opoziție internațională masivă și cu o incertitudine juridică majoră, având în vedere că Groenlanda este un teritoriu autonom sub coroana daneză.