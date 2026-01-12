Prima pagină » Știri externe » SUA fac pași spre anexarea oficială a Groenlandei. Primul proiect a fost introdus de republicani în Congresul american

SUA fac pași spre anexarea oficială a Groenlandei. Primul proiect a fost introdus de republicani în Congresul american

12 ian. 2026, 22:33, Știri externe
SUA fac pași spre anexarea oficială a Groenlandei. Primul proiect a fost introdus de republicani în Congresul american

În Camera Reprezentanților a Statelor Unite a fost introdus un proiect de lege privind anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat al acesteia. Documentul autorizează președintele să anexeze sau să cumpere Groenlanda de la Danemarca, pentru a controla zona Arctică.

Greenland Annexation and Statehood Act, proiect ce-i dă mână liberă lui Trump pentru Groenlanda

În Statele Unite a fost introdusă o inițiativă legislativă în Camera Reprezentanților, care este menită să faciliteze achiziționarea sau anexarea Groenlandei, pe fondul retoricii tot mai intense a președintelui Donald Trump privind extinderea teritorială a Statelor Unite. Proiectul de lege Greenland Annexation and Statehood Act, lansat pe 12 ianuarie de către republicanul din Florida, Randy Fine, este cel mai ambițios de până acum, deoarece propune direct statutul de stat membru al SUA.

Totodată, legea îi oferă președintelui autoritatea de a întreprinde orice demers necesar, inclusiv negocieri cu Danemarca, pentru a dobândi Groenlanda ca teritoriu al SUA. Mai mult, se prevede accelerarea procesului pentru ca Groenlanda să devină cel de-al 51-lea stat al federației, comparabil cu statutul Alaskăi. Randy Fine susține că măsura este vitală pentru securitatea națională și pentru a asigura dominația americană în Arctica, în fața Rusiei și Chinei.

Groenlanda este „un atu vital pentru securitatea” SUA

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care ne putem permite să-l ignorăm – este un atu vital pentru securitatea națională”, a declarat congresmanul Fine. „Oricine controlează Groenlanda controlează rutele maritime cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite. America nu poate lăsa acest viitor în mâinile unor regimuri care ne disprețuiesc valorile și încearcă să ne submineze securitatea.”

„Prea mult timp, conducerea americană a stat deoparte, în timp ce adversarii noștri ne-au erodat dominația geopolitică”, a continuat congresmanul Fine. „Proiectul meu de lege va proteja patria noastră, va asigura viitorul nostru economic și va garanta că America – nu China sau Rusia – stabilește regulile în Arctica. Așa arată conducerea și puterea americană.”

Au mai existat proiecte similare în SUA

Proiectul de lege Make Greenland Great Again Act, introdus în ianuarie 2025 de către reprezentantul Andy Ogles, permitea la nivel formal președintelui să negocieze achiziționarea insulei cu Regatul Danemarcei. Un alt proiect de lege, Red, White and Blueland Act, introdus de Buddy Carter, propunea redenumirea oficială a Groenlandei în „Red, White, and Blueland” odată ce va intra sub control american.

Donald Trump are „fantezii” cu privire la Groenlanda

Casa Albă a confirmat că discută opțiuni pentru „dobândirea Groenlandei”, inclusiv posibilitatea utilizării armatei dacă o înțelegere diplomatică eșuează. Drept răspuns, premierul Groenlandei a cerut încetarea acestor „fantezii de anexare”, iar premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat că o astfel de acțiune ar putea marca sfârșitul NATO.

Intenția lui Trump de a prelua Groenlanda se lovește de opoziție din partea multor republicani

Chiar și în rândul republicanilor există critici care consideră aceste amenințări de anexare forțată a unui aliat NATO ca fiind „inutil de periculoase”. În prezent, deși proiectele au fost introduse în Camera Reprezentanților, ele se confruntă cu o opoziție internațională masivă și cu o incertitudine juridică majoră, având în vedere că Groenlanda este un teritoriu autonom sub coroana daneză.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru
22:10
Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru
RĂZBOI Rusia continuă atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone
21:27
Rusia continuă atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone
FLASH NEWS Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
18:51
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
EXTERNE Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
18:16
Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
DEZVĂLUIRI Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan
17:17
Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Rusia se oferă să “ajute” America să obțină Groenlanda
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Există un singur loc pe Pământ unde atât Omul de Neanderthal, cât și oamenii moderni au creat artă rupestră

Cele mai noi

Trimite acest link pe