Misterul morții lui Khamenei. Presa israeliană spune că liderul suprem ar fi murit, presa iraniană că trăiește. Ce știm în acest moment

Donald Trump a efectuat cel de-a doilea bombardament asupra Iranului de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial. Oficialii iranieni au declarat că liderul suprem iranian, aflat la putere din 1989, a fugit din Teheran și s-ar afla la loc sigur.

Potrivit presei iraniene, liderul suprem s-ar ascunde și ar fi în afara pericolului. Presa israeliană a relatat că ayatollahul ar fi murit, scrie Times of Israel.

Presa israeliană: Ali Khamenei este mort!

Canalul 12 a anunțat că liderul suprem iranian Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma bombardamentului israelian de azi dimineață, pe baza unor indicii.

Informația n-a fost încă confirmată. O altă televiziune israeliană a comunicat că Khamenei ar fi fost „grav rănit”.

Pe de altă parte, televiziunea israeliană de stat a transmis oficial că nu există nicio informație despre Khamenei și despre starea sa.

A fost publicată o imagine din satelit cu reședința oficială a ayatollahului de la Teheran, care pare să fi fost distrusă în totalitate în urma loviturilor aeriene.

Sursa Foto: Mediafax Foto

