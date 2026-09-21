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SUA și China pregătesc o „linie directă” pentru gestionarea crizelor provocate de inteligența artifcială, înaintea summitului Trump–Xi

SUA și China pregătesc o „linie directă” pentru gestionarea crizelor provocate de inteligența artifcială, înaintea summitului Trump–Xi
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Washingtonul și Beijingul discută crearea unui canal direct pentru notificarea incidentelor de inteligență artificială care pot amenința securitatea națională. Negocierile preced întâlnirea Donald Trump-Xi Jinping programată joi la Casa Albă.

Statele Unite și China încearcă să deschidă o linie directă de comunicare dedicată riscurilor inteligenței artificiale, într-un rar punct de cooperare între cele două mari puteri aflate în competiție pentru dominația tehnologică globală.

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Reprezentanții celor două țări au discutat duminică, la New York, despre instituirea unui mecanism denumit „Dialogul SUA-China privind IA”, care ar permite schimbul de informații în cazul unor incidente grave provocate de tehnologie, potrivit Euronews.com.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a prezentat inițiativa după discuțiile purtate cu vicepremierul chinez He Lifeng.

„Dorim o viziune comună asupra obiectivelor și amenințărilor comune”, a declarat Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA.

Washingtonul consideră că reducerea lipsei de transparență dintre cele două țări devine esențială pe măsură ce sistemele de inteligență artificială capătă capacități tot mai avansate.

„Considerăm că, la fel ca în cazul oricărei activități transfrontaliere, trecerea de la opacitate la o mai mare transparență între primele două puteri mondiale în domeniul IA este extrem de importantă”, a declarat Bessent.

SUA propun notificări în cazul incidentelor care amenință securitatea națională

Unul dintre elementele centrale discutate la New York este crearea unui sistem prin care Washingtonul și Beijingul să se avertizeze reciproc atunci când un incident asociat inteligenței artificiale atinge o gravitate suficientă pentru a implica securitatea națională.

„SUA au propus instituirea unui mecanism de notificare între cele două țări”, a declarat Bessent.

Acesta ar putea fi activat în cazul unor „incidente” sau al unei situații „care atinge un nivel de securitate națională din cauza IA”, a explicat oficialul american.

Cele două delegații au convenit să continue discuțiile, fără ca deocamdată să fie anunțate detalii privind modul concret de funcționare a mecanismului, criteriile pentru declanșarea unei notificări sau informațiile pe care cele două state ar fi dispuse să le împărtășească.

Negocierile au loc în condițiile în care SUA și China concurează intens pentru dezvoltarea celor mai performante modele de inteligență artificială, a semiconductorilor avansați și a infrastructurii necesare antrenării sistemelor de ultimă generație.

În același timp, creșterea rapidă a capacităților IA provoacă îngrijorări privind posibilitatea apariției unor sisteme greu de controlat și a unor incidente cu efecte severe, oferind Washingtonului și Beijingului un interes comun pentru menținerea unor canale de comunicare.

Donald Trump s-a opus până acum apelurilor pentru încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale în Statele Unite, argumentând că o asemenea strategie ar permite Chinei să reducă avantajul companiilor americane.

Discuțiile pregătesc întâlnirea Trump-Xi de la Casa Albă

Negocierile dintre Bessent și He Lifeng preced summitul programat joi la Casa Albă între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

Pe lângă inteligența artificială, Washingtonul și Beijingul au convenit să pună în funcțiune un nou „Consiliu comercial”, proiect discutat anterior de cei doi lideri în cadrul întâlnirii desfășurate la Beijing în luna mai.

Presa de stat chineză a prezentat discuțiile de la New York drept „sincere, aprofundate și constructive”.

„Cele două părți au purtat… discuții privind chestiuni economice și comerciale cheie de interes reciproc, precum punerea în aplicare a consensului rezultat din consultările anterioare și promovarea comerțului și a investițiilor bilaterale”, a transmis agenția chineză de stat Xinhua.

Beijingul a confirmat și existența dialogului privind inteligența artificială, fără să prezinte detalii despre propunerea americană privind mecanismul de notificare.

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