Ucraina a efectuat cel mai lung atac cu dronă de până acum pe teritoriul rus. Dronele au lovit districtul autonom Yamalo-Nenets din nordul arctic al Rusiei. Vehiculele aeriene fără pilot (UAV) – un grup de zece drone de atac cu rază lungă de acțiune FP-1 – ar fi fost lansate de pe teritoriul ucrainean, din Harkov, înainte de a parcurge aproape 2.000 de mile și a lovi o instalație de producție de energie din orașul Novy Urengoy, supranumit „capitala gazelor”.

Atacul surprinzător a avut loc în data de 9 septembrie 2026. O astfel de acțiune induce semne de întrebare la care încearcă să răspundă analiștii militari.

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Extinderea campaniei de atacuri cu drone a Ucrainei asupra regiunii Yamalo-Nenets alarmează factorii de decizie de la Kremlin, se arată într-o analiză publicată de The Jamestown Foundation.

Yamal LNG produce anual circa 17,4 milioane de tone de GNL

La nord de Novy Urengoy, peninsulele Gydan, Yamal și Taymyr găzduiesc o constelație de proiecte valoroase de petrol și gaze naturale, precum și instalații de producție afiliate.

Aceste instalații nu au fost, până acum, afectate direct de atacurile cu drone ucrainene din interiorul Rusiei.

Moscovei Reprezintă atât cel mai important centru alpentru exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL).

viitorul sectorului energetic al Rusiei Totodată, se poate vorbi despre, pe măsură ce proiectele mai vechi din Siberia își pierd constant valoarea.

Cel mai important dintre aceste proiecte este Yamal LNG al Novatek. Produce anual aproximativ 17,4 milioane de tone de GNL și reprezintă aproape două treimi din exporturile lucrative de GNL ale țării.

Arctic LNG-2 al Novatek este menit să devină cel mai mare proiect GNL al Rusiei.

Și-a dublat producția în ciuda sancțiunilor, transportând aproximativ 3,1 milioane de tone până în prezent în 2026, față de 1,4 milioane de tone în 2025.

Proiectul Vostok Oil, sub estimările ambițioase de producție

Proiectele majore sunt completate de proiectul Vostok Oil al Rosneft. Este situat la aproximativ 480 km est, pe peninsula Taymyr. Vostok Oil este și cel mai nou dintre cele trei proiecte.

Din cauza sancțiunilor, Vostok Oil nu a atins până acum estimările ambițioase de producție pe care Rosneft le-a făcut în anii premergători războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

în anii premergători războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În septembrie, însă, proiectul a încărcat prima sa producție de țiței pentru export. Directorul general al Rosneft, Igor Sechin, a estimat că proiectul va produce aproximativ 30 de milioane de tone până în 2027.

Aceste proiecte sunt susținute de instalațiile portuare Sabetta și Bukhta Sever. În scenariu este prezentă o rețea de nave cisternă GNL și țiței pentru gheață, care vor naviga pe ruta Mării Nordului, adesea înghețată.

Importanța acestor proiecte a crescut pentru Moscova. Apărarea aeriană rusească se dovedește incapabilă să apere instalațiile de export de energie din vestul țării.

Instalațiile portuare critice de la Marea Baltică și Marea Neagră de la Novorossiisk și Ust-Luga se confruntă cu un număr tot mai mare de atacuri cu drone ucrainene. Astfel, proiectele și porturile arctice au devenit esențiale pentru comerțul energetic al Rusiei.

Ruta Mării de Nord, esențială pentru Rusia lui Putin

Comerțul de-a lungul Rutei Mării de Nord a Rusiei va atinge, estimativ, un nivel record în 2026. Exporturile tot mai mari de GNL către China determină o creștere substanțială.

Importurile de GNL din Rusia ar trebui blocate total până în ianuarie 2027. Dar Uniunea Europeană continuă să achiziționeze GNL și oferă Moscovei o altă piață pentru venituri uriașe.

Acum, proiectele arctice ar putea rămâne neapărate împotriva potențialelor atacuri ucrainene.

Apărarea aeriană arctică rusească este concentrată în mod covârșitor la sute de kilometri vest, în apropierea Flotei de Nord a Rusiei, la Marea Barents.

Mai mult, apărarea aeriană din regiune a fost redusă pentru a consolida forțele Moscovei care luptă împotriva Ucrainei.

Kievul poate dezvolta capacitatea de atac cu drone cu rază lungă de acțiune până la punctul în care instalațiile Rusiei din peninsulele Gydan, Yamal și Taymyr vor fi amenințate. Este probabil ca acestea să aibă aceeași soartă ca instalațiile rusești de petrol și gaze din centrul metropolitan al țării, paralizate de atacurile ucrainene continue.

Locația lor arctică îndepărtată ar face, de asemenea, reparațiile mult mai costisitoare și mai laborioase.

Kiev și Moscova, joc pe contre

Liderii occidentali au îndemnat la prudență în campania ucraineană de atacuri asupra instalațiilor energetice. Donald Trump ar dori să intermedieze un armistițiu între Rusia și Ucraina pe această temă.

Este puțin probabil ca un astfel de acord să fie valabil. Încercări similare de a intermedia un armistițiu energetic în martie-aprilie 2025 au eșuat rapid. Au determinat Moscova și Kievul să reia atacurile la scară largă asupra instalațiilor de producție a energiei.

Oportunitatea de a paraliza centrul energetic arctic al Moscovei este una de care Ucraina ar profita.

Până în prezent, cel mai notabil atac al Ucrainei împotriva energiei arctice rusești a fost atacul cu drone navale în largul coastei Libiei asupra navei GNL Arctic Metagaz.

Nava transporta GNL de la Arctic LNG-2 către portul Beihai al Chinei.

O campanie de atacuri cu drone din partea Ucrainei împotriva centrului energetic arctic al Rusiei este promițătoare pentru Kiev și periculoasă pentru Moscova.

Există riscul unei catastrofe ecologice

Kremlinul promovează Ruta Mării Nordului ca un coridor de transport care leagă China de Rusia prin comerțul cu GNL.

Dar o serie de atacuri eficiente ale ucrainenilor ar putea submina acest plan.

Ar provoca și furia statelor europene care continuă să cumpere gaz rusesc.

De asemenea, există riscul unei catastrofe ecologice .

Lipsesc investițiile rusești și capacitatea de răspuns la dezastre în Nordul Îndepărtat.

Astfel, regiunea este vulnerabilă la scurgeri de petrol și gaze la scară largă .

În cazul în care instalațiile energetice arctice ale Rusiei vor deveni cel mai nou front în campania de atacuri cu drone a Ucrainei, ramificațiile geopolitice vor fi probabil semnificative, impact major asupra pieței energetice globale.