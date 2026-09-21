Ucraina a efectuat cel mai lung atac cu dronă de până acum pe teritoriul rus. Dronele au lovit districtul autonom Yamalo-Nenets din nordul arctic al Rusiei. Vehiculele aeriene fără pilot (UAV) – un grup de zece drone de atac cu rază lungă de acțiune FP-1 – ar fi fost lansate de pe teritoriul ucrainean, din Harkov, înainte de a parcurge aproape 2.000 de mile și a lovi o instalație de producție de energie din orașul Novy Urengoy, supranumit „capitala gazelor”.
Atacul surprinzător a avut loc în data de 9 septembrie 2026. O astfel de acțiune induce semne de întrebare la care încearcă să răspundă analiștii militari.
Extinderea campaniei de atacuri cu drone a Ucrainei asupra regiunii Yamalo-Nenets alarmează factorii de decizie de la Kremlin, se arată într-o analiză publicată de The Jamestown Foundation.
La nord de Novy Urengoy, peninsulele Gydan, Yamal și Taymyr găzduiesc o constelație de proiecte valoroase de petrol și gaze naturale, precum și instalații de producție afiliate.
Cel mai important dintre aceste proiecte este Yamal LNG al Novatek. Produce anual aproximativ 17,4 milioane de tone de GNL și reprezintă aproape două treimi din exporturile lucrative de GNL ale țării.
Arctic LNG-2 al Novatek este menit să devină cel mai mare proiect GNL al Rusiei.
Și-a dublat producția în ciuda sancțiunilor, transportând aproximativ 3,1 milioane de tone până în prezent în 2026, față de 1,4 milioane de tone în 2025.
Proiectele majore sunt completate de proiectul Vostok Oil al Rosneft. Este situat la aproximativ 480 km est, pe peninsula Taymyr. Vostok Oil este și cel mai nou dintre cele trei proiecte.
Aceste proiecte sunt susținute de instalațiile portuare Sabetta și Bukhta Sever. În scenariu este prezentă o rețea de nave cisternă GNL și țiței pentru gheață, care vor naviga pe ruta Mării Nordului, adesea înghețată.
Importanța acestor proiecte a crescut pentru Moscova. Apărarea aeriană rusească se dovedește incapabilă să apere instalațiile de export de energie din vestul țării.
Instalațiile portuare critice de la Marea Baltică și Marea Neagră de la Novorossiisk și Ust-Luga se confruntă cu un număr tot mai mare de atacuri cu drone ucrainene. Astfel, proiectele și porturile arctice au devenit esențiale pentru comerțul energetic al Rusiei.
Comerțul de-a lungul Rutei Mării de Nord a Rusiei va atinge, estimativ, un nivel record în 2026. Exporturile tot mai mari de GNL către China determină o creștere substanțială.
Importurile de GNL din Rusia ar trebui blocate total până în ianuarie 2027. Dar Uniunea Europeană continuă să achiziționeze GNL și oferă Moscovei o altă piață pentru venituri uriașe.
Kievul poate dezvolta capacitatea de atac cu drone cu rază lungă de acțiune până la punctul în care instalațiile Rusiei din peninsulele Gydan, Yamal și Taymyr vor fi amenințate. Este probabil ca acestea să aibă aceeași soartă ca instalațiile rusești de petrol și gaze din centrul metropolitan al țării, paralizate de atacurile ucrainene continue.
Locația lor arctică îndepărtată ar face, de asemenea, reparațiile mult mai costisitoare și mai laborioase.
Liderii occidentali au îndemnat la prudență în campania ucraineană de atacuri asupra instalațiilor energetice. Donald Trump ar dori să intermedieze un armistițiu între Rusia și Ucraina pe această temă.
Este puțin probabil ca un astfel de acord să fie valabil. Încercări similare de a intermedia un armistițiu energetic în martie-aprilie 2025 au eșuat rapid. Au determinat Moscova și Kievul să reia atacurile la scară largă asupra instalațiilor de producție a energiei.
O campanie de atacuri cu drone din partea Ucrainei împotriva centrului energetic arctic al Rusiei este promițătoare pentru Kiev și periculoasă pentru Moscova.
Kremlinul promovează Ruta Mării Nordului ca un coridor de transport care leagă China de Rusia prin comerțul cu GNL.
Dar o serie de atacuri eficiente ale ucrainenilor ar putea submina acest plan.
În cazul în care instalațiile energetice arctice ale Rusiei vor deveni cel mai nou front în campania de atacuri cu drone a Ucrainei, ramificațiile geopolitice vor fi probabil semnificative, impact major asupra pieței energetice globale.