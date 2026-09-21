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Primele declarații de la DIICOT în noul dosar al lui Călin Georgescu: „100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania liderului”/SURSE: O parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Ionel Rusen

Elena Popescu
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DIICOT a susținut marți o conferință de presă în care a prezentat noi detalii despre dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro care îl vizează pe Călin Georgescu.

Investigația are un caracter complex, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism și prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate. Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani, au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale.

Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare”, a precizat purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian.

”100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania liderului”

”În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența ca finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale. I-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării. Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare.

Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Insulele Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, a transmis DIICOT.

”Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”

”În baza acestor susțineri și a aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în eroare a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100.000 de euro. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlu de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, a conchis purtătoarea de cuvânt a DIICOT.

SURSE: O parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Ionel Rusen

Potrivit unor surse judiciare Gândul, o parte din banii din străinătate ar fi ajuns in conturile soției lui Ionel Rusen. Sursele afirmă că se pare că sumele ajunse în conturile femeii ar fi provenit din circuite financiare ce ar avea legătură cu Rusia.

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