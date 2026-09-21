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Siegfried Mureșan, prima reacție după ce Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea sa ca premier: „Vom corecta nedreptățile acumulate în societate”

Siegfried Mureșan, prima reacție după ce Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea sa ca premier: „Vom corecta nedreptățile acumulate în societate”
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis un mesaj pe rețelele sociale după publicarea în Monitorul Oficial a decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Siegfried Mureșan i-a mulțumit președintelui pentru desemnare și a precizat că își asumă responsabilitatea cu seriozitate. Acesta a anunțat că obiectivul său principal este acela de a forma un guvern „competent, stabil și capabil să ducă România înainte”.

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„Decretul privind desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Îi mulțumesc Președintelui României pentru această desemnare. Tratez această responsabilitate cu maximă seriozitate și cu un obiectiv clar: formarea unui guvern competent, stabil și capabil să ducă România înainte”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

De asemenea, premierul desemnat a transmis și un mesaj cu privire la direcția viitorului Executiv. Mureșan susține că noul guvern va avea ca obiectiv corectarea „nedreptăților în societate” și își va asuma fără echivoc o orientare proeuropeană.

„Vom corecta nedreptățile acumulate în societate și vom fi un guvern proeuropean fără echivoc”.

Nicușor Dan a semnat decretul pentru noul premier

Președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat oficial candidat la funcția de premier, anunță Administrația Prezidențială.

Potrivit Administrației Prezidențiale, decretul este emis în baza articolului 103, alineatul (2) din Constituția României, care prevede procedura pentru formarea unui nou Guvern.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind desemnarea domnului Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată”, a transmis Administrația Prezidențială.

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