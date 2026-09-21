Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis un mesaj pe rețelele sociale după publicarea în Monitorul Oficial a decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Siegfried Mureșan i-a mulțumit președintelui pentru desemnare și a precizat că își asumă responsabilitatea cu seriozitate. Acesta a anunțat că obiectivul său principal este acela de a forma un guvern „competent, stabil și capabil să ducă România înainte”.

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„Decretul privind desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Îi mulțumesc Președintelui României pentru această desemnare. Tratez această responsabilitate cu maximă seriozitate și cu un obiectiv clar: formarea unui guvern competent, stabil și capabil să ducă România înainte”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

De asemenea, premierul desemnat a transmis și un mesaj cu privire la direcția viitorului Executiv. Mureșan susține că noul guvern va avea ca obiectiv corectarea „nedreptăților în societate” și își va asuma fără echivoc o orientare proeuropeană.