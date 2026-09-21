Rezultatele alegerilor din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Ocidentală au provocat un nou cutremur pe scena politică din Germania. Este pentru prima dată în istorie când partidul Uniunea Creștin-Democrată (CDU) nu reușește să intre în parlamentul regional din Mecklenburg-Pomerania Ocidentală, iar în capitala germană rămâne cu mult în urma partidului de stânga Die Linke.

Conform rezultatelor finale oficiale provizorii, partidul, cu candidatul principal Daniel Peters, a obținut doar 4,9% în Mecklenburg-Pomerania Ocidentală. La alegerile pentru Camera Deputaților din Berlin, CDU, cu candidatul principal Stefan Evers, s-a clasat pe locul al doilea, la mare distanță de primul loc. Acum, în cadrul partidului, se intensifică criticile la adresa cancelarului federal Friedrich Merz (CDU).

Conform informațiilor obținute de revista Stern, preluate de WElT premierii CDU ai landurilor s-au întâlnit, duminică seara, timp de peste două ore la reprezentanța landului Renania-Palatinat din Berlin. Potrivit sursei citate, întâlnirea a durat aproape până la ora locală 23:00, când limuzinele au plecat în sfârșit.

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Președinția CDU se reunise deja la ora locală 17.00. Potrivit revistei „Stern”, în cadrul acestei reuniuni ar fi avut loc schimburi de replici aprinse cu Merz. Politicile sale au fost criticate. Participanții la întâlnire au raportat că unii premieri ai landurilor și-au exprimat opoziția clară față de planul lui Merz de a promova mai vehement reformele. Opoziția publică puternică față de politicile sale nu putea fi ignorată, s-a spus în cadrul grupului.

După ședința CDU, cancelarul Merz a făcut o declarație puțin după ora locală 18:00, după anunțarea primelor rezultate ale alegerilor. El a anunțat că va rămâne fidel cursului său de reforme, în ciuda dezastrului electoral care se contura.

„Ceea ce trebuie făcut acum necesită tărie de caracter, fermitate și răbdare”, a declarat Merz la Berlin. „Voi da dovadă de aceste calități în calitate de președinte al partidului CDU și, mai ales, în calitate de cancelar federal al țării noastre.”

Luni, la ora 9, Președinția CDU s-a reunit din nou. Ulterior, la ora 11, se va întruni Comitetul Executiv Federal al CDU. În cadrul acestor două ședințe se va vedea dacă cancelarul mai beneficiază de sprijinul conducerii CDU.

Merz are nevoie de sprijinul celor opt președinți de guvern din CDU.

La ora 13.30 (14:30 ora României), Merz va susține o conferință de presă împreună cu Daniel Peters, președintele regional și al grupului parlamentar al CDU din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, și cu Stefan Evers, candidatul principal al CDU pentru Berlin.