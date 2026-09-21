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Factură record a migrației în Marea Britanie: 11,9 miliarde de lire, plătite gospodăriilor cu cetățeni străini, între care 7,7 miliarde au revenit migranților fără loc de muncă

Factură record a migrației în Marea Britanie: 11,9 miliarde de lire, plătite gospodăriilor cu cetățeni străini, între care 7,7 miliarde au revenit migranților fără loc de muncă
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Gospodăriile din Marea Britanie în care cel puțin o persoană este cetățean străin au primit 11,9 miliarde de lire prin Universal Credit în 2025, potrivit datelor guvernamentale. Suma a crescut cu 25% într-un an, iar 7,7 miliarde au revenit solicitanților fără loc de muncă.

Cheltuielile Marii Britanii cu Universal Credit pentru gospodăriile în care trăiește cel puțin un cetățean străin au ajuns la un nivel record în 2025, alimentând o nouă dispută politică privind imigrația, accesul la sistemul de beneficii sociale și condițiile pentru obținerea dreptului de ședere permanentă, potrivit The Telegraph.co.uk

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Datele Departamentului pentru Muncă și Pensii, obținute de Centre for Migration Control în baza legislației privind libertatea de informare, indică plăți totale de 11,9 miliarde de lire sterline în 2025.

Foto: Unsplash - Imagine cu rol ilustrativ

Foto: Unsplash – Imagine cu rol ilustrativ

Suma este cu aproximativ 25% mai mare decât cea înregistrată în 2024, când plățile s-au ridicat la 9,5 miliarde de lire. În 2023, acestea totalizaseră 7,5 miliarde de lire sterline.

Gospodăriile în care cel puțin o persoană avea cetățenie străină au reprezentat astfel aproximativ 15,6% din totalul plăților efectuate prin Universal Credit în ultimul an.

Datele trebuie însă interpretate cu o distincție importantă: statisticile se referă la gospodării în care există cel puțin un cetățean străin, nu în mod necesar la gospodării alcătuite exclusiv din migranți. Universal Credit poate fi accesat numai de persoanele care îndeplinesc condițiile legale privind rezidența și eligibilitatea.

7,7 miliarde de lire, către solicitanți fără un loc de muncă

Aproximativ 65% din suma acordată acestor gospodării, echivalentul a 7,7 miliarde de lire sterline, a revenit solicitanților clasificați ca neavând un loc de muncă.

Cererile totale au fost împărțite aproximativ egal între gospodăriile în care cel puțin un cetățean străin provenea din afara Spațiului Economic European și celelalte categorii eligibile.

Foto: Unsplash - Imagine cu rol ilustrativ

Foto: Unsplash – Imagine cu rol ilustrativ

Cetățenia străină nu oferă automat dreptul la Universal Credit. Accesul depinde de statutul de imigrare și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația britanică. Printre categoriile care pot deveni eligibile se numără refugiații, persoanele cu statut de rezident în cadrul schemei pentru cetățenii UE și titularii permisului de ședere pe termen nelimitat – Indefinite Leave to Remain (ILR).

Publicarea cifrelor vine într-un moment sensibil, în care guvernul britanic dezbate înăsprirea condițiilor pentru obținerea acestui statut.

Shabana Mahmood, ministrul britanic de Interne, a propus dublarea perioadei standard necesare pentru obținerea ILR, de la cinci la zece ani. Pentru anumite categorii, între care lucrătorii străini din sectorul îngrijirii, perioada ar putea ajunge la 15 ani.

Estimările Ministerului de Interne citate în dezbaterea politică indică un posibil cost fiscal net pe termen lung de până la 10 miliarde de lire în cazul acordării dreptului de stabilire lucrătorilor străini din sectorul îngrijirii care intră în sistem începând din acest an.

Propunerile au provocat însă rezistență politică. Până la 100 de parlamentari laburiști ar susține exceptarea lucrătorilor din îngrijire de la noile reguli, argumentând că aplicarea retroactivă a unor condiții mai dure persoanelor aflate deja în Regatul Unit ar fi nedreaptă.

Cele 11,9 miliarde de lire reaprind disputa politică privind imigrația

Creșterea cheltuielilor a fost legată de criticii politicii de imigrație și de valul migrator înregistrat după introducerea noului sistem britanic bazat pe puncte. Aproximativ 4,2 milioane de persoane au sosit în Regatul Unit între 2021 și 2024, potrivit cifrelor prezentate în material, iar migrația netă a atins un vârf de aproximativ 906.000 de persoane în anul încheiat în iunie 2023.

Opoziția conservatoare a folosit noile date pentru a cere restricții suplimentare privind accesul cetățenilor străini la prestațiile sociale.

„Acestea sunt cifre șocante. Contribuabilii britanici nu ar trebui să plătească miliarde în prestații sociale străinilor, mai ales având în vedere că peste jumătate din aceste plăți sunt destinate persoanelor fără loc de muncă. Plătirea străinilor șomeri este o insultă la adresa contribuabililor care muncesc din greu”, a declarat Chris Philp, responsabilul opoziției conservatoare pentru afaceri interne.

Foto: Unsplash - Imagine cu rol ilustrativ

Foto: Unsplash – Imagine cu rol ilustrativ

Philp a avertizat că o eventuală relaxare a reformelor privind ILR ar putea crește numărul persoanelor eligibile pentru beneficii și a susținut limitarea drastică a accesului cetățenilor străini la sistem.

Robert Jenrick, purtătorul de cuvânt al Reform pe probleme financiare, a pus creșterea cheltuielilor pe seama politicilor de imigrație introduse în perioada guvernării Boris Johnson.

„Boris Johnson a redus cerința privind salariul minim pentru migranți, iar această creștere explozivă a cheltuielilor cu prestațiile sociale este rezultatul”, a declarat Robert Jenrick.

Centre for Migration Control, organizația care a obținut datele, susține la rândul său că cifrele demonstrează existența unui cost fiscal ridicat asociat anumitor categorii de migrație legală.

Guvernul britanic respinge însă interpretarea potrivit căreia beneficiile ar fi acordate fără restricții cetățenilor străini și subliniază că eligibilitatea este condiționată de statutul legal.

„Sub acest guvern, migrația netă a scăzut cu 82% față de nivelul maxim atins în 2023. Doar persoanele care se află legal în Regatul Unit pot solicita prestații finanțate de contribuabili, dintre care aproximativ jumătate sunt angajate”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

Executivul a amintit și propunerile prezentate în noiembrie pentru reformarea sistemului de obținere a dreptului de ședere, care prevăd dublarea la zece ani a perioadei standard de eligibilitate pentru majoritatea migranților și posibilitatea unor trasee mai scurte pentru persoanele considerate a avea o contribuție economică importantă.

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