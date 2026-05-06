SUA suspendă escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, dar blocada rămâne în vigoare. Trump anunță pașii spre un acord definitiv cu Iranul

Președintele Donald Trump a anunțat suspendarea temporară a operațiunii americane de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz, invocând progrese majore în negocierile cu Iranul și speranța semnării unui acord final între Washington și Teheran.

Trump a anunțat marți suspendarea temporară a „Proiectului Libertate”, operațiunea lansată de SUA pentru escortarea navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai tensionate rute maritime din lume, scrie Le Monde.fr.

Liderul de la Casa Albă a transmis că decizia vine pe fondul progreselor importante obținute în negocierile dintre Washington și Teheran, sugerând că administrația americană încearcă să finalizeze un acord diplomatic cu Iranul.

În mesajul său, șeful de la Casa Albă a precizat că suspendarea operațiunii navale nu înseamnă și relaxarea presiunii economice asupra Iranului. Blocada americană asupra porturilor iraniene, intrată în vigoare pe 13 aprilie, rămâne activă.

„Având în vedere solicitarea Pakistanului și a altor țări, succesul militar extraordinar pe care l-am înregistrat în timpul campaniei împotriva Iranului și, în plus, faptul că s-au înregistrat progrese semnificative în vederea încheierii unui acord complet și definitiv cu reprezentanții Iranului, am convenit de comun acord că, deși blocada va rămâne în vigoare, Proiectul Libertate (circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz) va fi suspendat pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA, pe platforma sa, Truth Social.

„Proiectul Libertate” fusese lansat cu doar o zi înainte și avea ca obiectiv securizarea traficului maritim pentru sute de nave comerciale blocate în Golf, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran.

Marco Rubio: „Faza ofensivă a conflictului s-a încheiat”

În paralel, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a încheiat, semnalând o posibilă schimbare de strategie a administrației de la Washington.

„Operațiunea s-a încheiat. Furie epică, așa cum a notificat președintele Congresul, am terminat cu această etapă”, a spus Rubio în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, adăugând: „Am atins obiectivele acelei operațiuni.” „Acum suntem în curs de acțiune pentru Proiectul Libertate”, a continuat el, referindu-se la inițiativa lui Trump de a ghida navele comerciale prin strâmtoare. El a adăugat ulterior: „Asta facem acum. La ce ar putea duce în viitor este speculativ.”

Tot ieri, membrii Consiliului de Securitate al ONU au început discuţii închise cu privire la un text redactat de SUA împreună cu Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit şi Qatar, care, dacă ar fi adoptat, ar putea duce la sancţiuni împotriva Iranului şi ar putea autoriza folosirea forţei, în cazul în care Teheranul nu încetează atacurile şi ameninţările la adresa transportului comercial.

