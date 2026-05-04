Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce un alt petrolier a fost lovit de proiectile neidentificate în apropierea United Arab Emirates, în zona strategică a Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Un nou incident alarmant zguduie traficul maritim internațional din Golful Persic, după ce un tanc petrolier a fost lovit de „proiectile necunoscute” în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite, într-o zonă devenită epicentrul tensiunilor geopolitice și militare dintre Iran, Israel și SUA, scrie Reuters.com.

Potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations, agenția britanică de securitate maritimă cunoscută sub numele de UKMTO, atacul a fost raportat la aproximativ 145 de kilometri nord de Fujairah, unul dintre cele mai importante puncte logistice maritime din regiune.

Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime în rândul echipajului, iar până în acest moment nu există informații privind scurgeri de petrol sau alte efecte asupra mediului marin.

Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al crizei globale

Atacul vine într-un moment extrem de sensibil pentru piața globală a energiei. Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante artere comerciale ale lumii, ruta prin care, în condiții normale, tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale consumate la nivel global.

De la izbucnirea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, pe 28 februarie, traficul prin această zonă strategică a fost sever afectat, iar blocajele repetate au alimentat temeri privind o criză energetică globală și o explozie a prețurilor la combustibili.

În acest context, Donald Trump a anunțat că Marina americană va începe de luni escortarea navelor comerciale blocate în zonă, în cadrul operațiunii denumite Project Freedom, o inițiativă pe care Teheranul a condamnat-o dur, considerând-o o provocare directă.

