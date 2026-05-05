Personalul de la Casa Albă este instruit pentru scenariul în care democrații ar căpăta majoritatea în Congres la alegerile din noiembrie
Biroul Consiliului Casei Albe a început să instruiască membrii cabinetului Trump de la Casa Albă pentru un scenariu tulburător. Persistă teama că Partidul Republican ar putea pierde una sau chiar ambele camere ale Congresului.  Alegătorii conservatori ar putea taxa dur administrația Trump din cauza creșterii costurilor vieții și a prelungirii războiului cu Iran.

Membri ai personalului Casei Albe participă la întruniri în care primesc instrucțiuni de la avocații Casei Albe despre cum să lucreze cu un Congres dominat de democrați.  Întrunirile informative cu ghid practic durează o oră și jumătate.

Personalul Casei Albe, instruit să fie mai precaut în relațiile cu democrații din Congres

Avocații îi îndeamnă pe membrii personalului Casei Albe să fie mai precauți în scrierea comunicatelor și la reacțiile rapide către cererile unui Congres „democrat”.

„Toată lumea știe că este foarte probabil. Este o conversație sumbră, serioasă”, a spus unul dintre cei doi oficiali care au vorbit pentru  The Washington Post .

Reprezentantul Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților

Cei doi au luat parte la întrunirile organizate în spatele ușilor închise. Ei au relatat că s-a tot pus în discuție că republicanii ar putea pierde majoritatea la cel puțin o cameră din Congres la alegerile din noiembrie.

Personalul Casei Albe este învățat să se obișnuiască cu ideea unor victorii semnificative ale democraților.

Senatorul Chuck Sschumer, liderul minorității democrate din Senat

Potrivit sondajelor, republicanii riscă să piardă Congresul

Potrivit celor mai recente sondaje, democrații ar putea obține majoritatea la Senat și în Camera Reprezentanților. De la alegerile din 5 noiembrie 2024, republicanii au dominat ambele camere ale Congresului.

Potrivit Axios, democrații iau în considerare să-l pună pe Donald Trump sub acuzare pentru a treia oară, ca urmare a declarațiilor controversate privind Iranul. Aceștia invocă cel de-al 25-lea amendament al Constituției SUA.

„Trebuie să câștigăm alegerile de la mijlocul mandatului, pentru că dacă nu le câștigăm, ei vor căuta un motiv să mă demită”, a spus Trump în ianuarie.

Alegerile de la mijlocul mandatului sunt programate pe 3 noiembrie 2026.

