11:17

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a confirmat că Statele Unite au transmis parametrii planului de pace pentru Ucraina, convenit cu Kievul, la Geneva. Potrivit lui Peskov, planul va fi discutat săptămâna viitoare în cadrul întâlnirii cu delegația americană.

„Statele Unite au transmis Rusiei parametrii planului convenit cu Kievul la Geneva; vor fi discutate săptămâna viitoare.“, a transmis Dmitri Peskov.

Acesta a declarat că Rusia nu dorește să discute despre înțelegerea ucraineană într-un format public de „megafon”.

Peskov a declarat că în timpul negocierilor se va stabili cine ar trebui să recunoască realitățile teritoriale dintre Rusia și Ucraina.

În legătură cu data sosirii lui Wittkoff, Dmitri Peskov a precizat cî Moscova o va anunța la momentul oportun.

Kremlinul susține că Rusia dorește pace, deși îl consideră pe Zelenski un președinte ilegitim

Rusia dorește să îndrepte eforturile spre pace în Ucraina, în ciuda convingerii sale că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu este un lider legitim, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Știți, citiți cu atenție cuvintele președintelui Putin. Recitiți-le. El vorbea despre situația de facto care s-a dezvoltat în Ucraina. Pe de o parte, Zelenski are într-adevăr probleme de legitimitate. Acest lucru se datorează lipsei sale de disponibilitate pentru a organiza alegeri și a respecta efectiv constituția. Dar, pe de altă parte, toată lumea are dorința și preferința pentru o rezoluție pașnică”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Ucraina declară că nu poate organiza noi alegeri cât timp este sub legea marțială, în contextul în care își apără teritoriul împotriva Rusiei.