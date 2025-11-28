🚨 Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“

11:17
UPDATE. Dmitri Peskov: „Statele Unite au transmis Rusiei parametrii planului, convenit cu Kievul, la Geneva. Va fi discutat săptămâna viitoare“
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a confirmat că Statele Unite au transmis parametrii planului de pace pentru Ucraina, convenit cu Kievul, la Geneva. Potrivit lui Peskov, planul va fi discutat săptămâna viitoare în cadrul întâlnirii cu delegația americană.
„Statele Unite au transmis Rusiei parametrii planului convenit cu Kievul la Geneva; vor fi discutate săptămâna viitoare.“, a transmis Dmitri Peskov.
Acesta a declarat că Rusia nu dorește să discute despre înțelegerea ucraineană într-un format public de „megafon”.
Peskov a declarat că în timpul negocierilor se va stabili cine ar trebui să recunoască realitățile teritoriale dintre Rusia și Ucraina.
În legătură cu data sosirii lui Wittkoff, Dmitri Peskov a precizat cî Moscova o va anunța la momentul oportun.
Kremlinul susține că Rusia dorește pace, deși îl consideră pe Zelenski un președinte ilegitim
Rusia dorește să îndrepte eforturile spre pace în Ucraina, în ciuda convingerii sale că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu este un lider legitim, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
„Știți, citiți cu atenție cuvintele președintelui Putin. Recitiți-le. El vorbea despre situația de facto care s-a dezvoltat în Ucraina. Pe de o parte, Zelenski are într-adevăr probleme de legitimitate. Acest lucru se datorează lipsei sale de disponibilitate pentru a organiza alegeri și a respecta efectiv constituția. Dar, pe de altă parte, toată lumea are dorința și preferința pentru o rezoluție pașnică”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
Ucraina declară că nu poate organiza noi alegeri cât timp este sub legea marțială, în contextul în care își apără teritoriul împotriva Rusiei.
Înainte ca biroul său să fie percheziționat de procurorii anti-corupție, șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak a acordat, ieri, un interviu publicației The Atlantic în care a transmis că „Niciun om sănătos la minte nu ar semna, astăzi, un document prin care să renunțe la teritoriu”.
Yermak a încercat să asigure Washingtonul că Kievul este pregătit pentru pace și deschis negocierilor – dar a precizat că teritorii precum regiunea Donbas sunt interzise.
Comentariile sale vin după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat că Ucraina trebuie să cedeze teritoriu pentru ca un acord de pace să fie posibil, repetându-și revendicările pentru un acord de pace.
Cu toate acestea, el a declarat că un plan în 28 de puncte prezentat de Donald Trump este o „bază pentru viitoare acorduri” în timpul unui discurs susținut joi în Kârgâzstan.
Delegațiile ucraineană și americană urmează să se întâlnească la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta despre garanțiile de securitate într-un posibil acord de pace în urma discuțiilor de la Geneva, a declarat Zelenski anterior.
Redăm fragmente din interviul lui Andrii Iermak pentru The Atlantic
„Atâta timp cât Zelenski este președinte, nimeni nu ar trebui să se bazeze pe faptul că vom ceda teritorii. Nu va semna cedarea de teritorii”, a transmis Yermak, care a fost șef de cabinet, negociator principal și cel mai apropiat consilier al lui Zelenski pe tot parcursul războiului de amploare cu Rusia.
„Constituția interzice acest lucru. Nimeni nu poate face asta decât dacă vrea să încalce constituția ucraineană și poporul ucrainean.”
În ceea ce privește chestiunea teritorială, Ucraina este pregătită să discute doar unde ar trebui trasată linia pentru a delimita ceea ce controlează părțile beligerante. „Tot despre ce putem vorbi, în mod realist, acum este să definim linia de contact”, a spus Yermak. „Și asta trebuie să facem.”
Potrivit jurnaliștilor The Atlantic, poziția Ucrainei pentru următoarea rundă de discuții, pe care Yermak a expus-o pentru prima dată, va limita drastic spațiul disponibil negociatorilor pentru a ajunge la un acord de pace.
Rusia nu a arătat nicio dorință de a renunța la cererea sa pentru teritoriul ucrainean, inclusiv pentru părțile țării pe care forțele rusești nu le controlează. Chiar dacă negociatorii au făcut progrese către un acord în ultimele zile, ei rămân departe de a se despărți în ceea ce privește chestiunea crucială a teritoriului, unde pozițiile Rusiei și Ucrainei par dificil, dacă nu chiar imposibil, de reconciliat.
Echipa lui Zelenski a solicitat o întâlnire cu Trump în acest weekend pentru a discuta propunerea. Însă președintele american a decis să-l trimită mai întâi pe negociatorul său Witkoff la Moscova pentru a discuta termenii revizuiți ai acordului de pace cu Kremlinul.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a semnalat marți, într-o conferință de presă, că Moscova se va ține ferm de revendicările sale fundamentale, care includ de mult timp revendicarea teritorială asupra Donețkului și a altor regiuni din estul și sudul Ucrainei.
