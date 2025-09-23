CHINA se pregătește de impactul super-taifunului RAGASA. „Regele furtunilor” ar putea provoca situații „catastrofale”

După ce a lovit Filipinele, super-taifunul Ragasa, cea mai puternică furtună din lume până acum în acest an, se îndreaptă spre sudul Chinei, unde autoritățile au ordonat evacuarea a sute de mii de oameni din mega-orașele din regiune.

China a evacuat sute de mii de oameni și a ordonat ca cel puțin zece orașe să închidă școlile și unele afaceri, în contextul în care Ragasa, cea mai puternică furtună a anului, se pregătește să atingă coasta sudică.

Ragasa, supranumit „Regele furtunilor” de către agenția meteorologică chineză, este așteptat să se deplaseze spre nordul Vietnamului în zilele următoare, afectând potențial milioane de oameni, notează BBC.

La apogeu, super-taifunul Ragasa – echivalent cu un uragan de categoria 5 – a înregistrat rafale de vânt de până la 285 km/h și a declanșat avertismente de inundații, maree provocate de furtună și alunecări de teren în regiune în această săptămână.

Se așteaptă ca furtuna să ajungă miercuri în provincia chineză Guangdong, unde aproximativ 370.000 de persoane au fost evacuate până acum, în timp ce autoritățile avertizează asupra unei situații „catastrofale”.

La Hong Kong, avertizarea de taifun a fost ridicată la nivelul opt – cu doar două niveluri sub maxim.

În orașele din sudul Chinei, proprietarii de magazine au îngrămădit saci de nisip în fața magazinelor lor pentru a se pregăti pentru sosirea furtunii. Locuitorii din zonele joase de lângă malul mării sunt îngrijorați în special de valurile de maree.

Mulți au lipit ferestrele caselor și magazinelor cu bandă scotch, sperând să prevină distrugerea lor.

Marți, rafturile supermarketurilor din Hong Kong, dar și din alte orașe din sudul Chinei, erau goale – locuitorii cumpăraseră pâine proaspătă, legume, carne și tăiței instant, în timp ce se pregăteau să se adăpostească.

Aeroportul Internațional Hong Kong a declarat că se așteaptă la „perturbări semnificative ale operațiunilor de zbor”.

Cathay Pacific urma să anuleze peste 500 de zboruri, în timp ce Hong Kong Airlines a declarat că va opri toate plecările din oraș.

În timp ce insula Taiwan a rămas în mare parte neafectată după ce Ragasa a trecut peste noapte, cel puțin șase persoane au fost rănite și peste 100 de zboruri internaționale au fost anulate.

Luni, Ragasa a lovit o insulă îndepărtată din nordul Filipinelor, ucigând cel puțin o persoană, în timp ce mii de familii au fost evacuate înainte ca furtuna să atingă țărmul.

Școlile și birourile guvernamentale au fost închise în mari părți ale țării, inclusiv în capitala Manila.

