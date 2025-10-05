Sute de mii de oameni au organizat noi PROTESTE pro-Palestina în Italia. Au fost înregistrate și ciocniri cu Poliția

Sute de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă în Italia, pentru a patra zi la rând, pentru a protesta în solidaritate cu locuitorii din Fâșia Gaza, în contextul în care autoritățile din Israel au interceptat mai multe nave care au încercat să rupă blocada impusă teritoriului palestinian și să ducă ajutoare umanitare pentru locuitorii enclavei.

Mai multe sindicate italiene au organizat proteste în mai multe orașe din țară, pe fondul unui val tot mai mare de proteste în întreaga Europă față de bombardamentul și blocada Israelului asupra Fâșiei Gaza.

Oameni cu pancarte și steaguri, scandând „Palestina liberă” și alte sloganuri, au trecut pe lângă Colosseumul din Roma, participând la un marș despre care organizatorii au spus că a atras peste un milion de persoane, în timp ce Poliția a estimat numărul la aproximativ 250.000 de manifestanți, scrie Reuters.

Furia s-a intensificat săptămâna aceasta când Armata israeliană a reținut mai multe nave cu politicieni și activiști europeni și i-a împiedicat să livreze alimente și ajutoare medicale în Gaza, unde experți susținuți de ONU au confirmat foametea în orașul Gaza și zonele înconjurătoare.

La sfârşitul marşului, aproximativ 200 de persoane s-au separat şi s-au ciocnit cu ofiţerii în echipament anti-revoltă, a transmis Poliţia. Ofiţerii au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov şi au incendiat o maşină de Poliţie, a informat agenţia de ştiri AGI. Mai multe persoane ar fi fost reținute.

Guvernul din Italia critică manifestațiile

De când Israelul a blocat flotila, miercuri seară, proteste au izbucnit în toată Europa și în alte părți ale lumii, dar în Italia, acestea au avut loc zilnic și în mai multe orașe. Vineri, sindicatele au convocat o grevă generală, cu demonstrații în toată țara. Protestele au atras peste două milioane de oameni, au declarat organizatorii. Ministerul de Interne a estimat prezența la aproximativ 400.000 de persoane.

Guvernul de dreapta al Italiei a criticat protestele. Prim-ministrul Giorgia Meloni a acuzat sâmbătă protestatarii că ar fi desenat graffiti-uri insultătoare pe o statuie a regretatului Papă Ioan Paul al II-lea în fața gării principale din Roma, unde grupuri pro-palestiniene au organizat un pichet.

„Ei spun că ies în stradă pentru pace, dar apoi insultă memoria unui om care a fost un adevărat apărător și constructor al păcii. Un act rușinos comis de oameni orbiți de ideologie”, a transmis ea într-un comunicat.

Israelul a lansat ofensiva asupra Gazei după ce militanţii Hamas au organizat un atac transfrontalier pe 7 octombrie 2023, ucigând aproximativ 1.200 de persoane şi luând 251 de persoane ostatici, potrivit datelor israeliene.

De atunci, ofensiva Israelului a ucis peste 67.000 de palestinieni, potrivit autorităţilor sanitare din Gaza, şi a expus Israelul la acuzaţii de genocid, pe care ţara le-a respins cu tărie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza

Liderii internaționali REACȚIONEAZĂ după ce Hamas a acceptat o parte din planul lui Donald Trump privind Gaza. „Sunt gata pentru o pace de durată”

Sursa foto: Profimedia