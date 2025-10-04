Prima pagină » Știri externe » Liderii internaționali REACȚIONEAZĂ după ce Hamas a acceptat o parte din planul lui Donald Trump privind Gaza. „Sunt gata pentru o pace de durată”

Mai mulți lideri internaționali au reacționat după ce gruparea Hamas a acceptat parțial planul în 20 de puncte al președintelui SUA, Donald Trump, privind încheierea conflictului din Fâșia Gaza, însă oprirea războiului nu este un lucru cert în acest moment, iar negocierile din zilele ce urmează vor fi, cel mai probabil, unele foarte complicate.

Vineri seară, gruparea palestiniană a transmis că este gata să elibereze toți ostaticii israelieni rămași în Gaza și să predea puterea asupra enclavei altor entități palestiniene, dar alte elemente ale propunerii necesită negocieri suplimentare, transmite Al Jazeera.

Biroul lui Netanyahu a anunțat ulterior că Armata „se pregătește pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump pentru eliberarea tuturor ostaticilor”.

Biroul său a adăugat că va continua să lucreze în cooperare cu președintele SUA pentru a pune capăt războiului „în conformitate cu principiile stabilite de Israel”, indicând că este posibil să nu accepte modificări la planul inițial al Casei Albe.

Cum au reacționat liderii lumii

Qatarul, care a jucat un rol central în negocierile privind Gaza, a salutat anunțul Hamas „privind acordul său față de planul președintelui Trump și disponibilitatea sa de a elibera toți ostaticii ca parte a cadrului de schimb descris în plan”.

Un alt actor-cheie, Egiptul, a declarat că speră la o „evoluție pozitivă” și că va colabora cu statele arabe, SUA și țările europene pentru a ajunge la un armistițiu permanent în Gaza.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis vineri omologului său american, Donald Trump, în cursul unei convorbiri telefonice, că Turcia salută eforturile de a se ajunge la pace în regiune, dar că Israelul trebuie să-și înceteze atacurile pentru ca aceste eforturi să aibă succes.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat vineri seara că acordul Hamas față de planul de pace al președintelui Donald Trump constituie un progres ‘semnificativ’ în vederea încetării ostilităților din Gaza, relatează AFP. Acesta este „un pas semnificativ înainte” care „ne apropie de pace mai mult ca niciodată”, a spus liderul britanic, cerând diferitelor părți să pună în aplicare planul „fără întârziere”.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. a salutat, de asemenea, răspunsul Hamas și a subliniat următorii pași. „Ceea ce contează pentru noi acum este un angajament imediat față de un armistițiu complet, eliberarea tuturor ostaticilor și prizonierilor, furnizarea urgentă de ajutor umanitar prin intermediul organizațiilor ONU, asigurarea prevenirii strămutării sau anexării și începerea procesului de reconstrucție”, a transmis acesta.

Donald Trump a declarat vineri că mișcarea islamistă Hamas este „pregatită pentru o pace durabilă”, după ce a răspuns la planul său de pace pentru Gaza și i-a cerut aliatului său israelian să înceteze bombardamentele.

„Pe baza comunicatului recent emis de Hamas, cred că sunt pregătiți pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să înceteze imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii rapid și în siguranță”, a scris președintele SUA într-un mesaj pe platforma sa Truth Social.

O reacție a venit și din partea secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care a „salutat” declarația Hamas.

„Îndemn toate părțile să profite de această ocazie pentru a pune capăt tragicului conflict din Gaza.  De asemenea, mulțumesc Qatarului și Egiptului pentru eforturile lor neprețuite de mediere. Reiterez apelul meu constant pentru un armistițiu imediat și permanent, eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor și accesul umanitar fără restricții. ONU va sprijini toate eforturile depuse în vederea atingerii acestor obiective, pentru a preveni și mai multă suferință”, a transmis Antonio Guterres pe X.

O reacție a venit și din Germania, din partea cancelarului Friedrich Merz:

„Eliberarea ostaticilor și pacea pentru Gaza sunt aproape. Și Hamas a acceptat acum, în principiu, planul de pace al președintelui Trump. Germania susține pe deplin apelul președintelui Donald Trump, adresat ambelor părți. Ostaticii trebuie eliberați. Hamas trebuie să se dezarmeze. Luptele trebuie să înceteze imediat. Toate acestea trebuie să se întâmple foarte repede. După aproape doi ani, aceasta este cea mai bună șansă pentru pace. Germania va continua să se implice”, a transmis acesta.

Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat.

„Eliberarea tuturor ostaticilor și încetarea focului în Gaza sunt acum aproape! Angajamentul Hamas trebuie urmat fără întârziere de măsuri concrete. Avem acum ocazia să avansăm decisiv către pace. Franța își va îndeplini pe deplin rolul, continuând eforturile în cadrul Organizației Națiunilor Unite, alături de Statele Unite, israelieni, palestinieni și toți partenerii săi internaționali. Mulțumesc președintelui Trump și echipei sale pentru eforturile depuse în vederea obținerii păcii”, a transmis liderul francez.

