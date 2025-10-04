Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza

Israelul a anunțat sâmbătă că alți 137 de membri ai flotilei care încercau să aducă ajutoare în Gaza au fost deportați din Israel în Turcia, cetățenii fiind din mai multe țări din Europa, Orientul Mijlociu și America de Nord.

„Persoanele deportate sunt cetățeni ai Statelor Unite, Italiei, Regatului Unit, Iordaniei, Kuweitului, Libiei, Algeriei, Mauritaniei, Malaeziei, Bahrainului, Marocului, Elveției, Tunisiei și Turciei”, a transmis Ministerul de Externe al Israelului într-un comunicat emis sâmbătă.

În comunicat se arată că Israelul depune eforturi pentru a-i deporta pe toți participanții, dar a susținut că unii dintre ei „obstrucționează în mod deliberat procesul legal de deportare, preferând să rămână în Israel”.

Un oficial al Ministerului de Externe turc a confirmat pentru CNN că un zbor Turkish Airlines a fost alocat pentru transferul acestor persoane către Turcia în cursul zilei de sâmbătă.

Avionul a aterizat deja în Turcia. La bord se aflau în total 137 de pasageri, inclusiv 36 de cetățeni turci, precum și cetățeni din SUA, Emiratele Arabe Unite, Algeria, Maroc, Italia, Kuweit, Libia, Malaezia, Mauritania, Elveția, Tunisia și Iordania.

Greta Thunberg, reținută de autoritățile israeliene

Mai mulți activiștii au fost reținuți în largul coastelor israeliene de paza de coastă a statului Israel după ce au organizat o acțiune pe mare, compusă din peste 40 de ambarcațiuni, cu scopul de a livra ajutoare în Fâșia Gaza.

Printre activiști s-a numărat și Greta Thunberg, care nu este la prima ispravă de acest gen, ea fiind expulzată în mod repetat de autoritățile israeliene, după ce a fost prinsă încercând să livreze ajutoare palestinienilor din Fâșia Gaza.

Potrivit Reuters, activiști care au refuzat expluzarea, au fost arestați pentru încălcarea blocadei maritime. În total, aproximativ 40 de ambarcațiuni au fost interceptate de marina militară israeliană.

Sursa foto: Profimedia