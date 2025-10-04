Prima pagină » Știri externe » Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza

Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza

Andrei Văcaru
04 oct. 2025, 19:10, Știri externe
Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza

Israelul a anunțat sâmbătă că alți 137 de membri ai flotilei care încercau să aducă ajutoare în Gaza au fost deportați din Israel în Turcia, cetățenii fiind din mai multe țări din Europa, Orientul Mijlociu și America de Nord.

„Persoanele deportate sunt cetățeni ai Statelor Unite, Italiei, Regatului Unit, Iordaniei, Kuweitului, Libiei, Algeriei, Mauritaniei, Malaeziei, Bahrainului, Marocului, Elveției, Tunisiei și Turciei”, a transmis Ministerul de Externe al Israelului într-un comunicat emis sâmbătă.

În comunicat se arată că Israelul depune eforturi pentru a-i deporta pe toți participanții, dar a susținut că unii dintre ei „obstrucționează în mod deliberat procesul legal de deportare, preferând să rămână în Israel”.

Un oficial al Ministerului de Externe turc a confirmat pentru CNN că un zbor Turkish Airlines a fost alocat pentru transferul acestor persoane către Turcia în cursul zilei de sâmbătă.

Avionul a aterizat deja în Turcia. La bord se aflau în total 137 de pasageri, inclusiv 36 de cetățeni turci, precum și cetățeni din SUA, Emiratele Arabe Unite, Algeria, Maroc, Italia, Kuweit, Libia, Malaezia, Mauritania, Elveția, Tunisia și Iordania.

Greta Thunberg, reținută de autoritățile israeliene

Mai mulți activiștii au fost reținuți în largul coastelor israeliene de paza de coastă a statului Israel după ce au organizat o acțiune pe mare, compusă din peste 40 de ambarcațiuni, cu scopul de a livra ajutoare în Fâșia Gaza.

Printre activiști s-a numărat și Greta Thunberg, care nu este la prima ispravă de acest gen, ea fiind expulzată în mod repetat de autoritățile israeliene, după ce a fost prinsă încercând să livreze ajutoare palestinienilor din Fâșia Gaza.

Potrivit Reuters, activiști care au refuzat expluzarea, au fost arestați pentru încălcarea blocadei maritime. În total, aproximativ 40 de ambarcațiuni au fost interceptate de marina militară israeliană.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Greta Thunberg a fost reținută de autoritățile israeliene. Cum a încercat să livreze AJUTOARE în Fâșia Gaza

Israelul urmează să deporteze 470 de activiști care au încercat să intre în Gaza, alături de Greta Thunberg. Încă o navă a fost interceptată

Sursa foto: Profimedia

Citește și

NEWS ALERT ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate Parțiale. Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, al fostului premier Babis, a câștigat alegerile. Ar fi o a doua victorie a trumpismului în Europa, după Polonia. Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban se opune ajutorării Ucrainei
18:50
ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate Parțiale. Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, al fostului premier Babis, a câștigat alegerile. Ar fi o a doua victorie a trumpismului în Europa, după Polonia. Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban se opune ajutorării Ucrainei
EXTERNE Liderii internaționali REACȚIONEAZĂ după ce Hamas a acceptat o parte din planul lui Donald Trump privind Gaza. „Sunt gata pentru o pace de durată”
18:04
Liderii internaționali REACȚIONEAZĂ după ce Hamas a acceptat o parte din planul lui Donald Trump privind Gaza. „Sunt gata pentru o pace de durată”
EXTERNE Armata israeliană OPREȘTE ofensiva în Fâșia Gaza și va desfășura numai operațiuni defensive, la solicitarea lui Donald Trump – presă
17:41
Armata israeliană OPREȘTE ofensiva în Fâșia Gaza și va desfășura numai operațiuni defensive, la solicitarea lui Donald Trump – presă
EXTERNE O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute
17:21
O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute
EXTERNE Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump
16:31
Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump
EXTERNE Egiptul va găzdui NEGOCIERI de pace în privința Fâșiei Gaza. SUA, Israelul și Hamas trimit reprezentanți la Cairo
16:05
Egiptul va găzdui NEGOCIERI de pace în privința Fâșiei Gaza. SUA, Israelul și Hamas trimit reprezentanți la Cairo
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Cancan.ro
Ce RISCĂ Anda Adam după ce a încălcat contractul semnat cu Antena 1. Secretul divulgat a stârnit dezbateri aprinse
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Sorin Oprescu a fost prins și ridicat de poliție în Salonic. Fostul primar al Capitalei este condamnat la 10 ani pentru corupție
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Cancan.ro
SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: 'Miracol pe pământ!'
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
Capital.ro
Elena Udrea nu a trecut neobservată. Fostul ministru nu a renunțat. Detaliul surprins în timpul plimbării cu Adrian Alexandrov
Evz.ro
Artiști care și-au amânat concertul în ultimul moment. Mii de fani, dezamăgiți
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cea mai veche piesă din fildeș de hipopotam dezvăluie rețele comerciale preistorice
CONTROVERSĂ Voiculescu, NOI mărturii despre averea lui Ceaușescu. Mogulul pretinde că fostul dictator nu avea bani. S-a vehiculat că a fost beneficiarul valutei
18:28
Voiculescu, NOI mărturii despre averea lui Ceaușescu. Mogulul pretinde că fostul dictator nu avea bani. S-a vehiculat că a fost beneficiarul valutei
BREAKING NEWS Sorin Oprescu a fost ARESTAT în Grecia. Fostul primar era fugit din țară de 3 ani. Ministrul Justiției, pentru Gândul: Mergem până la capăt pentru a aplica legea
18:03
Sorin Oprescu a fost ARESTAT în Grecia. Fostul primar era fugit din țară de 3 ani. Ministrul Justiției, pentru Gândul: Mergem până la capăt pentru a aplica legea
POLITICĂ Alfred Simonis anunță continuarea lucrărilor „Stadionului Lego” din Timișoara. Consiliul Județean Timiș alocă 20 de milioane de lei
17:45
Alfred Simonis anunță continuarea lucrărilor „Stadionului Lego” din Timișoara. Consiliul Județean Timiș alocă 20 de milioane de lei
ACTUALITATE Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității
17:19
Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității
VIDEO Iarnă în toată regula în Masivul Postăvaru. A NINS până la baza pârtiei în Poiana Brașov
17:08
Iarnă în toată regula în Masivul Postăvaru. A NINS până la baza pârtiei în Poiana Brașov
SHOWBIZ Mogulul Voiculescu povestește că l-a împrumutat cu bani pe mogulul Adrian Sârbu ca să facă PRO TV: „L-am întrebat cât are nevoie”
16:57
Mogulul Voiculescu povestește că l-a împrumutat cu bani pe mogulul Adrian Sârbu ca să facă PRO TV: „L-am întrebat cât are nevoie”