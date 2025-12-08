S-a râs mult, în online, de candidatul USR. Cătălin Drulă n-a reuşit să intre în istorie ca primar al Capitalei, dar a reuşit ca personaj de meme-uri

Nici n-a apucat Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, să-şi steargă prea bine lacrimile după înfrângerea zdrobitoare suferită duminică noaptea, că internauții au și început seria de glume în spaţiul online.

În timp ce Cătălin Drulă intra discret pe poarta din faţă a sediului de partid, duminică seara după alegeri, ca să nu fie observat de presa adunată ca să-l întrebe despre scor, în acelaşi timp ieşea pe uşa din dos a politicii cu o declaraţie în care îşi felicita adversarii şi promitea, ca orice politician, că se va întoarce să răspundă şi la întrebările ziariştilor.

N-a mai făcut-o, pentru că s-a ascuns în spatele lui Dominic Fritz, pe care l-a trimis în noaptea alegerilor la o informală cu ziariştii în care s-a stabilit o conferinţă pentru a doua zi din care urma să lipsească tocmai personajul central, perdantul Cătălin Drulă.

Nu ştim dacă personajul Drulă este unul ofertant pentru creatorii de meme-uri sau, pur şi simplu, a fost unul dintre cei mai antipatici candidaţi, cert este că a reuşit să fie subiectul central al celor mai multe glume, chiar înainte să se închidă urnele de vot.

Ghid de pierdut alegeri, în formă continuată, powered by Cătălin Drulă & USR

După ce a epuizat imaginea preşedintelui Nicuşor Dan, în campanie, a venit vremea să se folosească şi de aceea a preşedintelui USR, Dominic Fritz. Pe acesta din urmă îl întreabă într-un scurt video cum se simte, în ziua alegerilor.

Nu se ştie exact cum o fi Dominic, cert este că pe Drulă îl prinde acum, cred internauţii, foarte bine rolul de „omul de tinichea” al USR, cu ajutorul căruia partidul a mai înfrânt o dată.

Din povestea aceasta nu putea lipsi nici spectrul Elenei Lasconi care încă mai bântuie partidul după ce a fost mazilită de foştii ei colegi, în acelaşi mod ca şi Nicuşor Dan, cel care a şi fondat gruparea politică.

Povestea mai spune că Drulă poate ar fi avut ceva şanse, dacă nu îşi dezvăluia caracterul în amănuntele care i-au compus întreaga imagine reală şi pe care nimeni din partid n-a încercat să le corecteze pe motiv că nu li s-a părut nimic anormal nici lor.

Finalul poveştii mai spune că USR ar fi vrut să câştige şi Capitala, după preşedinţie, numai că au aruncat în luptă un cal mult prea obosit şi cu potcoave mult prea rupte de la atâta alergat în curse neştigătoare.

RECOMANDAREA AUTORULUI: